Tutto su Bernardo Cherubini, il fratello di Jovanotti

Bernardo Cherubini, classe 1963, è il fratello di Lorenzo Cherubini (Jovanotti) e di Anna. Vide tra Roma e la Spagna, precisamente a Fuerteventura dove ha avvitato un’attività. Nel corso della sua vita, ha intrapreso diverse strade professionali tra cui anche quella di attore che lo ha portato a recitare nel film Panarea. Carriera da attore che, però, ha poi preferito abbandonare. Nel 2020 ha anche partecipato, come concorrente, al game show di Raiuno L’eredità.

Bernardo non ha figli ed è attualmente single dopo aver avuto una lunga relazione che è poi finita. Con l’ex fidanzata, tuttavia, come ha raccontato lui stesso, è rimasto un rapporto d’amicizia davvero speciale. Con il fratello Lorenzo e la sorella Anna ha affrontato il dolore per la perdita dell’altro fratello, Umberto, appassionato di volo e morto in un incidente aereo.

Bernardo Cherubini e l’avventura al Grande Fratello 2024

Bernardo Cherubini è attualmente un concorrente del Grande Fratello 2024. Nella casa parla pochissimo della propria famiglia limitandosi a parlare della canzone del fratello Lorenzo. Nella casa più spiata d’Italia si è avvicinato soprattutto ad Amanda Lecciso per la quale nutre una simpatia anche se ha ammesso di non essere totalmente predisposto ad avere una nuova storia d’amore.

Molto schivo e riservato, Bernardo Cherubini ha fatto un’eccezione in occasione del compleanno della nipote Teresa. Per augurarle buon compleanno, ha coinvolto tutti gli inquilini della Casa che, insieme, hanno intonato “Per te”, la canzone che Jovanotti ha dedicato alla figlia Teresa. Pur essendo una famiglia nota grazie al successo del fratello Lorenzo, ma anche della sorella Anna che lavora come sceneggiatrice, Bernardo Cherubini non sta raccontando molti dettagli del suo passato limitandosi a vivere l’esperienza solo come Bernardo.

