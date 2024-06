Chi è Toquinho, chitarrista e cantante brasiliano: carriera, moglie e figli/ Il rapporto con Ornella Vanoni

Celebre e amato in Italia seppur nato dall’altra parte dell’oceano e precisamente in Brasile: stiamo parlando di Toquinho, artista polivalente che tra voce e chitarra ha scritto pagine di musica più che rilevanti. Di origini italiane da parte del nonno paterno, nativo del Molise; così come la notta che era nata in Calabria. Stesso discorso per nonni materni che – come riporta Wikipedia – erano invece originari di Mantova.

La passione per la musica spicca in maniera precoce: Antonio Pecci Filho – in arte Toquinho – inizia da giovanissimo gli studi di chitarra per poi affinare anche la sua tecnica canora. Buona parte della sua carriera più matura è invece da ascrivere al sodalizio con Vinicius de Moraes con il quale ha inciso ben 16 album. Proprio le collaborazioni artistiche hanno avuto un ruolo dominante nella sua carriera: da Ennio Morricone a Paola Turci, passando per Pino Daniele e Sergio Endrigo.

Toquinho, dal sodalizio con Ornella Vanoni alle ‘trame’ di vita privata tra moglie e figli

Un sodalizio longevo e iconico di Toquinho è senza dubbio quello con Ornella Vanoni. Un incontro risalente a decine di anni fa e che – come raccontato in un’intervista rilasciata in passato per Avvenire – è ricordato con grande affetto dal chitarrista e cantante brasiliano. “Con Ornella Vanoni ci siamo conosciuti quasi 50 anni fa tramite Sergio Bardotti e abbiamo lavorato a lungo e con molta tranquillità all’album La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria. Abbiamo vissuto quel periodo con grande sintonia rafforzando la nostra amicizia oltre che il rapporto professionale”. Toquinho aggiunse poi un commento di grande stima, sia affettiva che professionale: “Ornella Vanoni ha un carisma enorme e un timbro vocale fantastico”.

Ma cosa sappiamo sulla vita privata di Toquinho? Il cantante e chitarrista è sempre stato molto restio nel parlare di temi sentimentali. Pare che in passato abbia avuto una moglie dalla quale però sembra si sia separato da diversi anni; inoltre, dal rapporto con la donna dovrebbe aver avuto due figli ma non sono reperibili racconti e testimonianze riferite alla sua attualità sentimentale e particolari aneddoti del passato.











