Chi è Tracy Quade, la moglie del cantautore Bobby Solo/ Il figlio Ryan

Bobby Solo, dal rock made in italy all’incontro con Tracy Quade

Non è un mistero che la musica italiana sia un’eccellenza riconosciuta nel mondo; diversi sono stati gli artisti che con le proprie canzoni hanno superato i confini Nazionali. Nell’olimpo della musica del nostro Paese un posto è sicuramente da riservare a Bobby Solo, cantautore e musicista che ha contribuito a scrivere la storia della cultura musicale italiana. All’anagrafe come Roberto Satti, ha segnato la scena artistica in particolare tra gli anni ’60 e ’80 riportando in auge il Rock’n’roll made in Italy.

Bobby Solo ha costruito la sua carriera partendo dal mito di Elvis Presley, trovando una propria anima artistica capace di appassionare tra musica e parole. Una lacrima sul viso è senza dubbio il suo brano più iconico, canzone che gli ha permesso di accedere seppur per una breve parentesi anche nel mondo del cinema. Nella vita di Roberto Satti – alias Bobby Solo – non sono mancate le soddisfazioni anche nella vita privata, condita da amori forti e curiosi aneddoti. Ad oggi, condivide la sua vita con Tracy Quade con la quale ha avuto anche un figlio – il quinto – di nome Ryan.

Bobby Solo e Tracy Quade, le impressioni del primo incontro: “Avrei dovuto sposare quell’angelo…”

La storia d’amore tra Bobby Solo e Tracy Quade ha colpito in maniera particolare per via della grande differenza d’età tra i due, ben 26 anni. A dispetto dello scetticismo, tra i due l’amore è sbocciato senza intoppi arrivando ad essere impreziosito dalla nascita di Ryan, quinto figlio del cantautore. Sul conto della donna non sono presenti particolari informazioni: stando a quanto raccontato dall’artista, i due si sarebbero conosciuti in occasione di un viaggio dato che Tracy Quade era impegnata nell’attività di assistente di volo.

“E’ stato un colpo di fulmine: lei faceva l’assistente di volo, era il ’95 ed ero su un aereo diretto a New York per esibirsi ad un matrimonio. Lei passava con le bottiglie di acqua, ho guardato il mio chitarrista dicendo che avrei dovuto sposare quell’angelo…”. Raccontava così Bobby Solo – a Domenica In – il suo incontro con la donna di origini coreane, Tracy Quade, ancora oggi al suo fianco. Quest’ultima, in una passata intervista ha avuto modo di raccontare il suo punto di vista rispetto al fatidico primo incontro. “Lui era molto gentile e trasparente: mi diceva che andava ad una festa a New York e mi ha dato il suo numero, ma poi non mi ha più chiamata…“.











