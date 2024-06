Chi è Valentina, fidanzata Edoardo Franco all’Isola dei Famosi 2024/ Il simpatico retroscena ‘hot’

E’ tempo di fare calcoli, pronostici, analisi: siamo ormai agli sgoccioli dell’Isola dei Famosi 2024 e in finale conosceremo il destino di un naufrago in particolare, Edoardo Franco. Lo chef è arrivato al termine di questo percorso mettendosi in evidenza per i suoi modi schietti, naturali e spesso irriverenti. Per di più la scorsa settimana abbiamo conosciuto la sua fidanzata Valentina che, fin da subito, è sembrata quasi il suo alter-ego al femminile: perfettamente in simbiosi caratterialmente ed emotivamente.

Ma chi è Valentina, fidanzata di Edoardo Franco all’Isola dei Famosi 2024? Su di lei sono poche le informazioni e curiosità reperibili dato che, come sottolineato anche durante la sorpresa fatta la scorsa settimana allo chef, non ha nulla a che vedere con il mondo dello spettacolo e l’esposizione mediatica. “Non sono una che va in televisione? No, che trash!”, questa la considerazione della giovane che, senza peli sulla lingua, ha risposto alla curiosità di Vladimir Luxuria.

Valentina, le parole al miele della fidanzata di Edoardo Franco: “Mi tratta come una principessa…”

Il rapporto tra Edoardo Franco e la fidanzata Valentina sembra più che idilliaco: negli scambi avuti all’Isola dei Famosi 2024 la scorsa settimana è emerso un legame di grande complicità. Scherzosi, giocosi ma in maniera velata anche sentimentali: “E’ un amore, è dolcissimo; fa sempre tutto per me… E’ affascinante, almeno per me che sono la sua fidanzata” – parlava così Valentina del rapporto con lo chef, dichiarazioni che definirle al miele sarebbe riduttivo – “A suo modo è dolce, mi tratta da principessa: ci siamo innamorati subito!”.

Sempre nel corso della sorpresa all’Isola dei Famosi 2024, Edoardo Franco e la fidanzata Valentina si sono cimentati in un simpatico gioco dove hanno anche dovuto rispondere ad una domanda particolare: il posto più strano dove avete fatto l’amore? Ebbene, i due si sono lasciati andare in un retroscena hot: “In bagno al Karaoke!”.











