Aras Senol nomination ‘velenosa’ ai danni di Edoardo Franco/ Vladimir Luxuria perplessa: “Ma come…”

La rosa dei finalisti dell’Isola dei Famosi 2024 è ormai alle battute finali nel merito della sua composizione. I 5 posti inizialmente annunciati sono al completo: Artur, Edoardo Stoppa, Edoardo Franco, Alvina e Aras Senol sono ufficialmente all’ultimo atto del reality. Prima di raggiungere il luogo prescelto per la finale, c’è ancora un duplice step al quale sottoporsi: lo specchio e l’iconico angolo destinato alle nomination.

L’unico a poter beneficiare dell’immunità tra i finalisti dell’Isola dei Famosi 2024 è Artur Dainese che è riuscito a conquistarsi il titolo di leader. Per i restanti 4 naufraghi l’onere della nomination è un obbligo al quale non possono sottrarsi e per l’occasione sono stati chiamati a fare ben 2 nomi. Nessuna motivazione clamorosa, pochi picchi dal punto di vista dei colpi di scena, ma qualcuno è riuscito in parte a far discutere.

Ultime nomination Isola dei Famosi 2024, anche Alvina fa discutere nominando Edoardo Stoppa

La nomination più discussa è stata senza dubbio quella di Aras Senol: l’attore di Terra Amara ha infatti scelto di ‘preservare’ Edoardo Stoppa facendo invece il nome di Edoardo Franco. Ovviamente in studio è divampato lo scetticismo dato che, poco prima, quest’ultimo aveva utilizzato parole ‘fraterne’ per sottolineare come mai avrebbe nominato Aras.

La nomination di Aras Senol non è stata però l’unica a destare lo scetticismo di opinionisti e conduttrice de L’Isola dei Famosi 2024. Anche Alvina Verecondi Scortecci, nel nominare Edoardo Stoppa, si è resa protagonista di una sorta di incoerenza. Parlando di Aras, ha spiegato come a suo modo di vedere volesse premiare chi ha avuto modo di vivere il suo percorso nella totalità accennando al periodo di lontananza dovuto al Covid. A sorpresa però, ha poi alzato la carta con la foto di Edoardo Stoppa lasciando i protagonisti in studio letteralmente di stucco.

