Chi è Vasco Valerio, marito di Vittoria Belvedere/ Tre figli nonostante la malattia

Vasco Valerio e Vittoria Belvedere, dal matrimonio al sogno di una famiglia numerosa

Vittoria Belvedere è senza dubbio tra le attrici più amate del panorama televisivo e cinematografico italiano. La donna ha iniziato a farsi largo nel mondo dello spettacolo già a 15 anni, inizialmente come modella. La sua bellezza e il carisma l’hanno portata a farsi notare da alcuni produttori di spicco a ridosso degli anni novanta, ottenendo il suo primo incarico di spicco nel 1993, nella miniserie tv Delitti Privati. Tale ruolo porterà Vittoria Belvedere ad essere ambita anche nell’ambito cinematografico; l’esordio sul grande schermo risale al 1999 nella pellicola diretta da Mauro Cappelloni, La Spiaggia.

Pierluigi Diaco "si dichiara" a Vittoria Belvedere/ "Vedendoti, ripenso a mie scelte"

Il successo di Vittoria Belvedere in ambito professionale è certamente supportato dall’amore della sua famiglia, dai figli a suo marito Vasco Valerio. I due sono legati dal sacro vincolo del matrimonio dal 1999 e insieme hanno dato alla luce 3 figli: Lorenzo, Niccolò ed Emma. Il marito di Vittoria Belvedere, a dispetto della notorietà dell’attrice, è molto attento nel tenersi lontano dalla luce dei riflettori come dimostrato dalle poche informazioni che circolano sul suo conto. Vasco Valerio non è infatti attivo nel mondo dello spettacolo ma è uno stimato professionista nell’ambito imprenditoriale con particolare riferimento all’organizzazione di eventi.

Vittoria Belvedere "Per avere più figli ho rischiato la salute"/ "Collo si gonfiò e…"

Vittoria Belvedere, la gioia dei tre figli con Vasco Valerio nonostante il Morbo di Basedow

La storia d’amore tra Vasco Valerio e l’attrice Vittoria Belvedere, suggellata dal matrimonio del 1999, scorre senza intoppi e si appresta a raggiungere lo step dei 25 anni di unione. Dalla loro longeva relazione sono nati Lorenzo – nel 2000 – Emma e Niccolò (nati rispettivamente nel 2004 e 2010). Data la giovane età, i figli della coppia sono ancora impegnati con gli studi in attesa di fare i conti con la propria ambizione e mire professionali. Sul loro conto, è stata proprio la madre Vittoria Belvedere a raccontare un particolare aneddoto legato alla sua malattia.

Vittoria Belvedere: "Ho rischiato asportazione tiroide"/ "Sogno di diventare nonna"

Vittoria Belvedere ha infatti dichiarato di essere affetta dal Morbo di Basedow, una patologia che provoca una condizione di ipertiroidismo. A tal proposito, in una vecchia intervista rilasciata da Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno, l’attrice aveva spiegato come tale problema rischiava di intralciare il suo sogno di avere una famiglia numerosa: “Dopo Lorenzo i medici mi avevano proibito di avere altri figli ma io non li ho ascoltati e abbiamo concepito Emma. Dopo però, mentre ero sul set, la tiroide mi è esplosa: mi dovevo coprire con dei foulard. Il collo non c’era praticamente più, ero sfigurata e stavo male a livello ormonale: oggi vivo sostituendo la tiroide”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA