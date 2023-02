Laura Marzadori, chi è violinista che duetta con Lazza?/ Della Scala a Sanremo 2023

LAURA MARZADORI, OGGI DUETTO CON LAZZA ED EMMA: CANTERANNO “LA FINE”

Laura Marzadori salirà sul palco del Festival di Sanremo 2023 per il duetto con Lazza e con Emma. Il rapper, all’anagrafe Jacopo Lazzarini, ha scelto, per interpretare il brano “La fine” di Nesli reinterpretato da Tiziano Ferro, la cantante divenuta famosa grazie ad Amici e la prima violinista del Teatro alla Scala di Milano. La musicista e l’artista in gara con “Celeste” condividono l’amore per la musica classica, che certamente metteranno in scena per la realizzazione di un set esclusivo.

Vincitore Sanremo 2023 serata cover: chi è?/ Favorito Ultimo con Eros Ramazzotti

La sensazione è che la canzone selezionata per la serata delle cover assumerà un inedito sound per l’occasione, grazie al contributo della violinista Laura Marzadoni. Per quel che concerne la vocalità di Lazza ed Emma invece è tutto da scoprire cosa ne uscirà, dato che il brano non è mai stato cantato da una donna dalla sua incisione. “Non vedo l’ora che sentiate cosa abbiamo combinato”, ha detto l’artista in gara. Nel 2021 a portarla al Festival di Sanremo era stato Fasma, che aveva invitato per il duetto proprio l’autore Nesli.

Duetto Levante con Renzo Rubino, cover "Vivere"/ Una versione che farà volare (Sanremo 2023)

CHI È LAURA MARZADORI OGGI AL DEBUTTO A SANREMO

Per Laura Marzadori, primo violino alla Scala di Milano, sarà invece la prima volta al Festival di Sanremo 2023. “È una novità importante, un’esperienza nuova e stimolante”, ha anticipato sui social network, dove vanta 120 mila followers. L’artista è nata a Bologna il 9 gennaio del 1989 ed ha iniziato a suonare quando era soltanto una bambina. Dopo essersi diplomata con lode e menzione speciale al Conservatorio “G.B. Martini”, ha continuato a studiare all’Accademia Stauffer di Cremona e all’Accademia Musicale Chigiana di Siena, dove è stata premiata per due anni con il Diploma d’Onore. Nel 2005 ha vinto la 27ª edizione del Premio “Città di Vittorio Veneto”. L’ingresso come primo violino alla Scala è avvenuto all’età di venticinque anni dopo avere dato mostra delle sue qualità al concorso internazionale, in cui ha trionfato con giudizio unanime della commissione presieduta da Daniel Barenboim.

Duetto Tananai con Don Joe, cover Vorrei cantare come Biagio/ Nuovo tormentone? (Sanremo 2023)

Laura Marzadori condivide la sua passione per la musica con le sorelle Sara e Irene, con cui ha fondato un trio, nonché con il fidanzato Eugenio Silvestri, anche lui violinista alla Scala. La loro storia va avanti da otto anni. In passato la musicista ha sofferto di disturbi alimentari e ne ha parlato nel suo libro dal titolo “L’altra metà della notte”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA