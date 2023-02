Eugenio Silvestri, fidanzato di Laura Marzadori/ “Ci supportiamo a vicenda e poi…”

Eugenio Silvestri, ecco chi è il fidanzato di Laura Marzadori, primo violino del Teatro alla Scala di Milano

Eugenio Silvestri è il fidanzato di Laura Marzadori, famosa violinista italiana di trentaquattro anni, nonché primo violino dell’orchestra del Teatro alla Scala di Milano. Una grande storia d’amore quella sbocciata tra i due musicisti, sicuramente accomunati dalla stessa passione per la musica. Il compagno, infatti, è un violista del Teatro la Scala di Milano anche se la relazione con Luara è cominciata parecchio tempo prima della loro vittoria al concorso scaligero. “Ci siamo sempre supportati a vicenda”, ha confidato la Marzardori in una intervista di qualche tempo fa.

“Vincere insieme è stato importante anche per la coppia. Il convivere ci ha fatto scoprire altre affinità oltre la musica: la bicicletta, il nostro barboncino, il cinema, il verde e gli animali”, ha continuato il primo violino del Teatro La Scala di Milano a proposito della relazione con Eugenio Silvestri. Per quanto riguarda la vita di coppia, sappiamo che Eugenio Silvestri e Laura Marzadori vivono poco fuori Milano, a Robecco sul Naviglio, e sono tuttora molto innamorati.

Laura Marzadori e la storia d’amore con Eugenio Silvestri: “Il mio grande sostegno”

“Eugenio è stato il mio grande sostegno, stiamo assieme da 7 anni, suona la Viola alla Scala, ci supportiamo a vicenda in tutto”, ha confidato la Marzadori parlando del suo fidanzato. Ma chi è cosa sappiamo di Eugenio Silvestri? Innanzitutto che la sua passione per la musica comincia all’età di soli cinque anni, quando inizia a studiare il pianoforte. In non molto tempo il fidanzato di Laura Marzadori conquista il Primo Premio in occasione di concorsi internazionali. In seguito inizia a studiare il violino e la viola con G. Bertagnin e M. Lorenzini e come insegnanti.

Le prime soddisfazioni indimenticabili arrivano quando nel 2006 viene selezionato dal famoso violista Juri Bashmet per frequentare le sue lezioni all’Accademia Chigiana di Siena. Seguono esibizioni e collaborazioni di assoluto prestigio, come con Zimermann, Berio e appunto con l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, l’Orchestra Filarmonica della Scala. Nel frattempo è arrivato anche all’amore, appunto con l’eccezionale collega Laura Marzadori.











