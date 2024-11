Tra i volti televisivi consolidati, ma con un’ampia carriera cinematografica alle spalle, spicca Vera Gemma. Molti la ricorderanno soprattutto per l’esperienza all’Isola dei Famosi nel 2021; non arrivò alla vittoria, ma riuscì a guadagnarsi ampio seguito da parte degli appassionati per la sua verve spesso pungente e senza peli sulla lingua. Ma chi è Vera Gemma, da dove parte la sua carriera che l’ha portata a spaziare tra piccolo e grande schermo?

Per scoprire chi è Vera Gemma bisogna partire necessariamente dalla prima tappa per eccellenza alla tenera età di 8 anni; inizia infatti nel 1978 a muovere i primi passi nel mondo della recitazione grazie al film ‘Il grande attacco’ di Umberto Lenzi. Nella fase adolescenziale coltiva la sua passione tra studi e altre piccole parti, prima di tornare in fase matura – soprattutto negli anni ‘90 – a rivestire ruoli di spicco sul grande schermo. Spiccano le esperienze sul set con Dario Argento per film horror come Il Cartaio e La sindrome di Stendhal.

Vera Gemma, ‘mattatrice’ anche in tv: l’esperienza iconica all’Isola dei Famosi nel 2021

Arriviamo così alla svolta sul piccolo schermo; dopo i tanti ruoli al cinema in film anche di successo, Vera Gemma negli ultimi anni è riuscita a farsi conoscere anche dal pubblico televisivo soprattutto per la sua determinazione e bonaria irriverenza. Nel 2019 ha preso parte al suo primo reality, Pechino Express, in coppia con Asia Argento. Anche un game show nei suoi precedenti in tv, precisamente “Resta a casa e vinci”, condotto da Costantino della Gherardesca.

Più di recente abbiamo osservato Vera Gemma nei panni inediti di naufraga; era il 2021 quando ha preso parte all’edizione iconica dell’Isola dei Famosi mettendosi in evidenza non solo per la forte personalità ma anche per la sua liaison del tempo con il fidanzato Jeda.

