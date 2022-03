Chi è Veronica Rimondi, la nuova tronista di Uomini e donne/ “Datemi Brad Pitt e…”

Uomini e donne accoglie una nuova tronista: Veronica Rimondi

Sulla scia dell’insorgenza dei primi fiori di pesco che sbocciano nella primavera 2022 appena iniziata, a Uomini e donne tira aria di cambiamenti con il preannunciato arrivo di una nuova tronista. Si tratta di Veronica Rimondi, una 26enne originaria di Ferrara, che lavora nell’azienda di famiglia e ha conseguito la laurea nel corso della pandemia di Coronavirus, un traguardo importante per lei. Ma in occasione della registrazione della sua clip di presentazione -come neo-tronista in carica- destinata al pubblico tv, trapela che su di lei circolerebbero in giro diversi pregiudizi.

Vivo in un appartamento che mi ha dato mio padre”, dichiara nella clip registrata per il pubblico di Canale 5, la giovane dai capelli shatushati, che vive da sola nella casa ereditata dal papà. Lei però non si direbbe una “figlia di”, non riesce a tollerare i pregiudizi in genere, tanto che poi aggiunge: “Una delle frasi che più mi sento dire ‘sai che prima di conoscerti mi stavi antipatica?’ Ma come sappiamo l’apparenza inganna.”. Nella presentazione che quindi anticipa la sua venuta al trono classico alla corte di Maria De Filippi, Veronica Rimondi delinea altri particolari e curiosità sul suo conto anche caratteriali, senza risparmiarsi un aneddoto concernente un momento storico della sua vita: “Sono ambiziosa , autoironica e intuitiva. Mamma e papà si sono separati quando ero piccola, ma non posso dire di aver avuto una vita difficile. La mia famiglia non mi ha mai fatto mancare nulla”. Poi palesa di essere vincolata al papà da un inscindibile rapporto: “Sono grata a papà, per avermi permesso di lavorare nell’azienda di famiglia”.

Veronica Rimondi cerca l’amore a Uomini e donne: il prototipo di uomo ideale

Nella clip di presentazione -in cui anticipa il suo arrivo al trono classico di Uomini e donne – poi, Veronica Rimondi rilascia ulteriori dichiarazioni, in risposta alle domande della produttrice e conduttrice di Uomini e donne, Maria De Filippi in carne ed ossa. Incalzata sul suo status sentimentale, la giovane dichiara di essere single da ormai due anni, ragion per cui -da erede al trono classico del format sui sentimenti di Canale 5- cerca un uomo che sappia farla innamorare, che sia simpatico e complice.

“Un uomo che sappia tenermi testa, anche perché sennò me lo magno”, aggiunge sibillina, dicendosi quindi una ragazza dal carattere forte. Che cerchi un uomo bello? Al quesito di Maria De Filippi sul prototipo di uomo ideale, la neo tronista non nasconde che desidererebbe avere a disposizione per lei, nel parterre tra i corteggiatori, i sex-symbol che incarnano il biondo e il moro per antonomasia, Brad Pitt e Johnny Deep. In alternativa, lei potrebbe optare per la corte spudorata di un comune mortale, un tale “Mimmo l’idraulico, un bel manzo con gli occhi verde-azzurri”. Cos offrirebbe lei, all’uomo perfetto? “Tanto amore”, fa sapere. Che tronista sarà? “Una rompi-balle” assicura infine, anzitempo, Veronica Rimondi.













