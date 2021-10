Chi è Vincenzo Rubino de Il Collegio 6/ Danza e moda sono le sue passioni

Chi è Vincenzo Rubino concorrente de Il Collegio 6?

Da Bari, invece, abbiamo un altro futuro studente de Il Collegio “Convitto Regina Margherita” di Anagni, in provincia di Frosinone: stiamo parlando del sedicenne Vincenzo Rubino. Nel suo video di presentazione esordisce con l’amore per uno sport: la danza è la sua passione più grande che coltiva dall’età di nove anni. Rubino ci tiene a precisare che ha vinto molti premi e che questa sua passione per la danza gli ha permesso anche di girare parecchie città. Durante la sua presentazione si descrive come un ragazzo viziato e manipolatore e a dar manforte a questa sua dichiarazione c’è la mamma: anche lei dichiara che suo figlio fa di tutto per ottenere quello che vuole e che spesso usa anche degli escamotage. Infatti, a proposito di questo, è proprio la mamma di Vincenzo Rubino che racconta nel video backstory di un episodio alquanto singolare: a scuola Vincenzo dichiarò di aver avuto un lutto in famiglia e proprio sua madre ricevette una telefonata dalla professoressa che le esprimeva le sue più sincere condoglianze.

Vincenzo Rubino dichiara di amare la moda: i soldi non sono un problema, per lui, in quanto i soldi li mettono i suoi genitori per acquistare maglie, pantaloni, scarpe e quant’altro delle più svariate marche e prezzi. Alla fine del video, la madre si augura che a Il Collegio suo figlio impari l’importanza delle regole – anche se, a detta sua, la strada la vede molto lunga ed impervia. Ovviamente, Rubino è presente sui social più famosi degli ultimi anni: su Instagram ha un profilo aperto che ha circa 4.471 followers e al momento conta un solo post e diverse storie in evidenza; anche su TikTok c’è un profilo che conta più o meno 8478 followers e 73.7K di mi piace.

Essendo un ballerino di hip hop, molti dei video presenti sulla piattaforma cinese sono video in cui il ragazzo mostra le sua abilità nella danza; i suoi video hanno un discreto successo, ma chissà che con la visibilità del programma non riesca ad aumentare la propria visibilità.

