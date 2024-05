Chi è Vinicio Marchioni/ L’attore di “C’è ancora domani” pubblica il primo libro: “volevo fare lo scrittore”

Da attore a scrittore il passo è breve. Lo sa bene Vinicio Marchioni, attore italiano conosciuto dal grande pubblico per aver partecipato a diverse serie tv e film di successo. Recentemente Vinicio Marchioni si è fatto apprezzare sul grande schermo nel ruolo di Nino nel film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi premiatissimo ai Premi David di Donatello. Proprio l’attore, infatti, per la sua prova attoriale ha ricevuto una nomination come miglior attore non protagonista alla 69esima edizione dei David di Donatello. A distanza di pochi mesi dal successo del film, l’attore debutta anche come scrittore con il primo libro dal titolo “Tre notti”. Si tratta di un romanzo, in parte autobiografico, in cui Marchioni ha voluto condividere un momento molto delicato della sua vita.

Intervistato da Radio Capital, l’attore parlando del suo primo libro ha dichiarato: “è nato più di 10 anni fa, il mio debutto alla scrittura era nell’aria. Ho sempre avuto una grande passione per la letteratura, quando mi sono iscritto all’università avrei voluto fare lo scrittore”. Proprio così: fare lo scrittore era tra i sogni nel cassetto dell’attore che si è poi lasciato contagiare dalla passione per la recitazione, il teatro e il cinema.

Vinicio Marchioni, l’attore debutta come scrittore con il libro “Tre notti”

Il debutto come scrittore per Vinicio Marchioni è arrivato con il libro “Tre notti”, un romanzo nato quando durante un trasloco ha trovato un vecchio diario in cui erano custoditi frasi e messaggi della sua adolescenza “Li ho riletti e ho riletto di quell’adolescente che ero io a 15 anni. E ho provato una grande tenerezza” – ha detto l’attore che inizialmente si è stranito pensando quasi di leggere il diario di un’altra persona. Da lì è nata l’idea del libro come ha spiegato l’attore: “ho pensato che rimettersi in quella situazione e raccontare quell’adolescenza poteva essere una buona cosa”.

L’idea di un libro a Vinicio Marchioni è nata da un momento molto difficile della sua vita: la morte del padre “avvenuta quando avevo più o meno l’età di Andrea”. Nel libro, l’attore ha messo a confronto anche il mondo degli adolescenti di oggi con il suo e ha notato che le dinamiche non sono poi così diverse, anche se i giovani d’oggi sono più maturi e consapevoli su quello che succede intorno a loro e nel mondo. Una consapevolezza che fa la differenza.











