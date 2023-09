Chi è Viola Valentino, cantante ed ex modella/ Dall’amore con Riccardo Fogli alle nozze con Francesco Mango

Viola Valentino, la scommessa vincente con “Comprami” fino al Festival di Sanremo

La carriera di Viola Valentino mette in evidenza come spesso e volentieri il talento possa essere diversificato, in funzione di una versatilità che non è certo una dote comune. La carriera di Virginia Maria Minnetti – nome completo – inizia infatti in un ambito diverso da quello che l’ha vista primeggiare, ovvero come modella. Non sono mancate negli anni anche le esperienze nel campo della recitazione ma è sicuramente alla musica che deve la sua notorietà.

Concorrenti Grande Fratello Vip 8, chi sono?/ Da Annalisa Chirico a Viola Valentino: nuove indiscrezioni

Il punto più alto della carriera musicale di Viola Valentino è stato senza dubbio il singolo “Comprami”, pubblicato nel 1979. Ancora oggi il brano rappresenta un must dei tormentoni, cantato a squarciagola anche da chi non ha vissuto i fasti di un tempo. L’album arrivò a vendere circa mezzo milione di copie in pochi mesi dalla sua pubblicazione, confermandosi anche nelle settimane seguenti – e ancora oggi – di alto gradimento per le emittenti radiofoniche.

Viola Valentino si candida per il GF Vip 8?/ "Parteciperei pure, ma con gente normale"

Viola Valentino, il primo matrimonio con Riccardo Fogli e la liaison con Francesco Mango

La carriera di Viola Valentino nell’ambito musicale è proseguita in linea con il successo di “Comprami” anche per buona parte degli anni ’80. In particolare, molti ricorderanno la sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 1981; la cantante si presentò con il brano “Romantici” conquistando nuovamente, e in poco tempo, classifiche di vendita e di gradimento. Seguiranno negli anni tanti altri successi e collaborazioni di spicco, fino ai tempi odierni.

Se le tappe professionali di Viola Valentino sono più che note, non tutti sono a conoscenza di alcune curiosità riferite alla sua vita privata e sentimentale. Il grande amore della cantante è stato Riccardo Fogli; stando alle informazioni reperibili in rete, i due hanno condiviso l’amore per quasi un ventennio. Il matrimonio tra i due risale al 1971, fino al sofferto divorzio risalente al 1993. Viola Valentino oggi è legata a Francesco Mango; con una differenza d’età di circa 30 anni.

Viola Valentino, chi è/ I successi, la rottura con Riccardo Fogli e il matrimonio con Francesco Mango

© RIPRODUZIONE RISERVATA