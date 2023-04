Chi è Virna Toppi, Prima Ballerina del Teatro La Scala/ La carriera

Virna Toppi, dal diploma di danza nel 2011 al successo internazionale a Monaco

Emergere nel mondo della danza non è certamente un percorso banale; dedizione, studio e talento sono valori da mettere in gioco fin dalla giovane età senza mai dimenticare l’importanza dell’ambizione. Tali sfaccettature sono oggi ben rappresentate da una delle ballerine italiane più apprezzate nel mondo, Virna Toppi. Alla soglia dei trent’anni può dirsi orgogliosa dell’inestimabile carriera già costruita, impreziosita da tappe di valore assoluto nel settore della danza.

Nata il giorno della vigilia di Natale del 1992, Virna Toppi ha iniziato da giovanissima a coltivare il suo desiderio di vivere per la danza calcando i palcoscenici più importanti a livello internazionale. Ha iniziato gli studi a ridosso degli anni 2000 nel suo paese – Seveso – trovando nel 2003 la possibilità di entrare nella prestigiosa scuola di ballo del Teatro alla Scala conseguendo il diploma nel 2011. Da quel momento per la giovane ballerina si apriranno scenari di carriera di assoluto livello che la porteranno alla consacrazione internazionale. Ad agosto dello stesso anno Virna Toppi avrà l’onore di essere ingaggiata dal corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Dresda, mettendosi fin da subito in mostra nel ruolo di ballerina solista.

Virna Toppi, il matrimonio con Nicola del Freo; primo ballerino del teatro La Scala di Milano

Virna Toppi si mette in mostra a Dresda con gli spettacoli più iconici del mondo della danza; da Lo Schiaccianoci a Il Lago dei Cigni, arrivando così a compiere pochi anni dopo un altro passo fondamentale per la sua carriera. La giovane ballerina passo infatti a raggiungere Monaco per entrare nel Staatsballett. L’importanza di quella tappa è dimostrata da un’intervista rilasciata proprio da Virna Toppi per Dance Hall News, risalente a quando decise di cambiare nuovamente palcoscenico: “Sicuramente è un arrivederci; danzare al Teatro la Scala è stato il mio sogno sin da bambina“.

Virna Toppi è oggi la prima ballerina del corpo di ballo del Teatro alla Scala di Milano, ruolo che ricopre con successo e dedizione dal 2018. L’onore di un incarico così importante è inoltre condiviso con suo marito, Nicola Del Freo. I due si sono conosciuti circa 10 anni fa proprio grazie alla passione in comune per la danza e, dopo otto anni di fidanzamento, lo scorso mese di ottobre hanno deciso di legarsi con il sacro vincolo del matrimonio. Con Virna Toppi condivide l’onore di essere il primo ballerino del Teatro alla Scala, nel suo caso dal 2021.











