AMICI 22 SERALE 2023, 3A PUNTATA/ Diretta ed eliminato: dure critiche per Maddalena

Amici 22 serale 2023, anticipazioni terza puntata: Alessandra Celentano contro Maddalena

Serata difficile per Maddalena che, nel corso della nuova puntata del serale di Amici 22 si ritroverà a dover fare i conti con le critiche di Alessandra Celentano. Come svelano gli spoiler di Superguidatv, la ballerina di Emanuel Lo, durante la terza manche che vedrà contrapposte la squadra del coreografo e di Lorella Cuccarini a quella di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, si esibirà in un guanto di sfida contro Isobel.

Le due ballerine dovranno sfoggiare la propria sensualità con la coreografia riuscendo a conquistare i consensi del pubblico e della giuria. A vincere sarà Maddalena che la giuria giudicherà più precisa e sensuale, ma con tale giudizio non sarà d’accordo la Celentano che giudicherà la sua esibizione “volgare” (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Amici 22 serale 2023, anticipazioni terza puntata: Aaron bocciato?

Un’interpretazione sbagliata metterà a rischio la permanenza di Aaron nella scuola di Amici 22 durante la terza puntata del serale? Come svelano le anticipazioni di Superguida tv, durante la seconda manche nel corso della quale si sfideranno la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e quella di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, il cantante sfiderà Angelina che porterà a casa il punto cantando Lift me Up.

A bocciare l’esibizione di Aaron sarà Malgioglio che giudicherà totalmente sbagliata l’interpretazione di una canzone d’amore da parte di Aaron. Nonostante l’errore, però, a vincere la sfida sarà comunque la squadra di Zerbi e della Celentano (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Amici 22 serale 2023, anticipazioni terza puntata: l’esibizione di Mattia infiamma lo studio

Come in ogni puntata del serale di Amici 22, anche questa sera, ci saranno tre manche. Durante la prima si sfideranno la squadra di Arisa e Raimondo Todaro contro quella di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Tra le sfide della prima manche, una in particolare, infiammerà non solo lo studio, ma anche Cristiano Malgioglio.

Durante la prima prova si sfideranno Aaron e Mattia. Il cantante della squadra Zerbi-Celentano si esibirà sulle note de La verità mentre il ballerino della squadra Arisa-Todaro si esibirà in un passo a due con Benedetta sulle note de La Flaca. A portare a casa il punto sarà proprio Mattia che strapperà anche gli applausi di Malgioglio che, come svelano le anticipazioni di Superguidatv, ammetterà di aver avuto particolarmente caldo durante la performance di Mattia.

Amici 22 serale 2023, anticipazioni terza puntata: ospiti Nuzzo e Di Biase

Sabato 1 aprile, in prima serata su canale 5, Maria De Filippi conduce la terza puntata del serale Amici 22. Le tre squadre tornano in gara e si preparano ad una sfida che sarà senza esclusione di colpi. A differenza delle prime due puntate, questa sera non ci sarà una doppia eliminazione. Le squadre di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, Raimondo Todaro e Arisa tenteranno di vincere le varie manche di Amici 2023, in modo da impedire che i proprio allievi finiscano a rischio eliminazione.

A giudicare le prove dei ragazzi in gara la nuova giuria composta da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Non mancherà anche in questa terza puntata del serale di Amici 2023 un ospite comico, che sarà il duo Nuzzo e Di Biase.

Le squadre del serale Amici 2023: i concorrenti rimasti in gara e l’eliminazione

Come accennato all’inizio, in questa terza puntata non ci sarà una doppia eliminazione. Uno soltanto sarà infatti eliminato alla fine delle tre manche. Ciò vuol dire che per ogni manche ci sarà un allievo a rischio eliminazione. Alla fine delle sfide i tre si esibiranno e uno di loro sarà salvato dalla giuria. Dunque, i due rimasti al ballottaggio si giocheranno il posto nella scuola: uno di loro sarà definitivamente eliminato. Il nome, però, lo sapremo soltanto in casetta e nello studio del serale. (Clicca qui se vuoi sapere gli allievi a rischio in anteprima)

Ma quali sono i concorrenti rimasti in gara al serale di Amici 22 dopo le eliminazioni delle scorse puntate? La squadra di Zerbi-Celentano (che ha perso Piccolo G e Gianmarco), conta: Aaron per il canto; Isobel e Ramon per il ballo. Nessuna perdita per la squadra Todaro-Arisa, composta da: Wax e Federica per il canto e Mattia e Alessio per il ballo. Due perdite invece per la squadra Cuccarini-Emanuel Lo. Dopo l’uscita di Megan e NDG, sono rimasti: Angelina, Cricca, Maddalena e Samu.

Amici 22: nuovo guanto di sfida tra prof e come seguire il serale in streaming

Anche questa settimana le tre coppie di coppie di professori sono pronti a sfidarsi sul palco del serale di Amici 2023 per il Guanto di sfida tra prof. Chi vincerà dopo il trionfo di Arisa e Todaro della scorsa settimana? Riusciranno Zerbi e la Celentano a rubare la vittoria una seconda volta? A giudicare le loro esibizioni sarà come sempre la giuria esterna.

Ricordiamo infine che è possibile seguire il serale di Amici 22 non sono in diretta su Canale 5 ma anche in streaming su Mediaset Play (clicca qui). La puntata sarà poi disponibile dal giorno dopo sullo stesso sito.











