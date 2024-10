Vittoria Baldino sarà l’ospite del programma Onorevoli Confessioni, in onda oggi alle ore 17:15 su Rai Due. Si tratta di una nota esponente della politica italiana, precisamente del Movimento 5 Stelle, spesso e volentieri ospite come opinionista di varie trasmissioni tv. Ma Vittoria Baldino è sposata, fidanzata ed ha figli? In rete è difficile trovare informazioni sulla sua vita privata e tutto ciò che sappiamo lo abbiamo scoperto tramite i suoi social e dalle varie interviste rilasciata dalla stessa. Presumiamo sia fidanzata o sposata, mentre è certo che sia mamma, di due splendidi bambini.

Il più piccolo si chiama Gaetano, e non è ben chiaro quando sia nato, forse nel 2018/2019, dovrebbe avere comunque 5 o 6 anni. Non mancano foto di Vittoria Baldino a fianco del suo bimbo, come ad esempio quando ha pubblicato un bello scatto per fare gli auguri a tutte le mamme, attraverso cui scriveva: “Per i nostri figli che anche nei momenti più bui ci hanno regalato un sorriso e per noi che da figlie abbiamo fatto e continuiamo a fare lo stesso. Auguri a tutte le mamme che non smettono di sorridere anche per loro”.

VITTORIA BALDINO E LA SECONDA GRAVIDANZA

Di recente Vittoria Baldino è diventata mamma per la seconda volta. Sempre dai social traspare che fosse incinta nel 2023. A riguardo c’è una ospitata dell’esponente del Movimento 5 Stelle a L’Aria che Tira, su La7, targata novembre 2023, in cui David Parenzo si complimenta appunto con la stessa Vittoria Baldino: “In bocca al lupo per il suo bis di mamma”, “Grazie, viva il lupo”, “questa sarà l’ultima apparizione televisiva credo”, e lei aveva replicato “Si poi mi ritiro per un po’”.

“Ma a che mese siamo”, aveva poi chiesto Parenzo, e lei aveva replicato: “Al nono mese”, di conseguenza è molto probabile che alla fine la figlia di Vittoria Baldino sia nata proprio a novembre 2023 o al più tardi a dicembre, e dovrebbe quindi compiere un anno a breve.

VITTORIA BALDINI A L’ARIA CHE TIRA: “DIVENTERÀ MADRE PER LA SECONDA VOLTA”

“Diventerò madre della seconda figlia”, aveva aggiunto sempre nella stessa ospitata, poi Parenzo aveva scherzato: “Parteciperà a Miss Italia?”, avendo in collegamento Anna Mirigliani, e Vittoria Baldino aveva replicato: “Se vorrà va bene, io da piccolo seguivo spesso il percorso”. Qualche informazione in più la si può carpire anche dal blog de IlFattoQuotidiano per cui Vittoria Baldino scrive (o ha scritto).

Nello stesso viene specificato di essere avvocata e deputata dal 2018, che è nata in Calabria ma che da anni vive a Roma per lavoro, e nella capitale è venuto al mondo il piccolo Gaetano. Nessun accenno invece a eventuali mariti, compagni, fidanzati, di conseguenza il suo stato sentimentale rimane un mistero. L’esponente grillina è stata quindi senza dubbio molto brava a proteggere la sua privacy, ma chissà che durante l’ospitata di oggi di Onorevoli confessioni, la conduttrice Laura Tecce non riesca a strappare qualche informazione in più alla deputata di modo che si possa fare più chiarezza.