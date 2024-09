Tra cinema, fiction e programmi televisivi, Walter Nudo è da anni entrato di prepotenza nel cuore degli appassionati. Nei panni di attore ha dato un volto ad innumerevoli personaggi, ma non solo; è riuscito a farsi conoscere in maniera ancora più profonda dal pubblico grazie a diverse partecipazioni televisive, come nel caso del Grande Fratello Vip nel 2018. Proprio ai tempi, in occasione dell’ultima puntata, ci fu un emozionante incontro tra Walter Nudo e i suoi figli – Elvis e Martin Carlos – e chiaramente a distanza di tempo c’è ancora chi si domanda di cosa si occupano oggi i due giovani e quale sia la strada intrapresa nel tempo.

Elvis e Martin Carlos – rispettivamente 28 e 25 anni – sono i figli di Walter Nudo nati dalla relazione con Tatiana Tassera, ballerina professionista. La carriera della madre deve aver incentivato entrambi nel seguire le medesime orme dato che spiccano nel mondo della danza classica e risultano essere anche particolarmente talentuosi. Elvis – primo dei figli di Walter Nudo – è attualmente impegnato con una compagnia di ballo in Russia; il secondogenito Martin Carlos lavora invece a Monaco.

“Se le loro strade li portano lontano da me, non significa perderli”, queste le parole di Walter Nudo – riportate da Eva 3000 – a proposito della lontananza dai figli Elvis e Martin Carlos. L’attore ha dunque sottolineato come non sia un peso osservare da lontano la loro crescita professionale e artistica se ciò implica la realizzazione dei loro sogni.

Ma cosa sappiamo invece a proposito della vita sentimentale dei figli di Walter Nudo? Sia Elvis che Martin Carlos risultano essere molto discreti a proposito della propria vita privata; le ultime notizie sul primogenito riguardano la fidanzata Vanessa Vestita, anche lei ballerina. Nel tempo le notizie a proposito della liaison sono diventate frammentarie e dunque non è chiaro se i due stiano ancora insieme oppure no. Nessuna traccia di una fidanzata invece per Martin Carlos – secondo dei figli di Walter Nudo – che data la giovane età sarà giustamente concentrato principalmente sulle proprie ambizioni e aspirazioni.