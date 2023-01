Chi è Wanda, la mamma adottiva di Paola Caruso compie 81 anni/”Mamma adorata…”

Paola Caruso, auguri speciali per la madre adottiva Wanda

Come spesso accade ai personaggi noti, la vita privata può facilmente diventare una questione di interesse pubblico, come nel caso di Paola Caruso. L’ex volto di Avanti un altro è infatti stata al centro dell’interesse mediatico in particolare per i suoi trascorsi familiari, dai lei stessa raccontati tra Pomeriggio 5 e Domenica Live nel corso degli anni. La showgirl è stata infatti abbandonata alla nascita, per poi essere adottata e cresciuta con amore da una donna di nome Wanda. Quest’ultima è stata fondamentale nel suo percorso di crescita, sia professionale che di vita, come testimoniato dalle numerose dichiarazioni rilasciate dalla stessa Paola Caruso.

A dimostrazione del grande affetto di Paola Caruso nei confronti della madre adottiva Wanda, spicca l’ultimo post sui social dedicato proprio alla donna. In occasione del giorno del suo compleanno, l’ex Bonas ha voluto dedicare alla madre una festa sfavillante, attorniata da tutti gli affetti più cari. “Buon compleanno mamma adorata“, questa la didascalia posta sotto la foto della dolce Wanda, che ha compiuto 81 anni. Il post su Instagram è solo l’ennesima dichiarazione d’amore di Paola Caruso per la madre adottiva, nonostante qualche anno fa abbia conosciuto anche la madre naturale, senza che però il rapporto decollasse come sperato. Nei svariati post pubblicati dall’ex volto di Avanti un altro, non è passata inosservata la presenza del piccolo Michele; la notizia ha riempito di gioia i fan, in apprensione per le recenti notizie sullo stato di salute.

