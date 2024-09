Il sorriso di oggi, in un certo senso, è anche frutto del dolore del passato. Juliana Moreira ha conosciuto troppo presto il peso di un vuoto quale la perdita della propria mamma, Wilma. La crescita della conduttrice passa proprio per i suoi insegnamenti dato che da giovanissima già lavorava con lei presso la farmacia gestita in Brasile. Aveva poco più di 10 anni e Juliana Moreira era un tutt’uno con sua madre. Nel fiore degli anni, mamma Wilma è tristemente passata a miglior vita lasciando un vuoto che ancora oggi non può che generare dolore.

“Io ho ancora tutti gli insegnamenti che lei mi ha lasciato e cerco di passarli ai miei figli. Io avevo 12 anni e ancora oggi quando vado in Brasile passo tanto tempo a casa con i parenti e parliamo tanto di lei”. Queste le parole di Juliana Moreira – in un’intervista riportata da Il Messaggero – a proposito di sua mamma Wilma, scomparsa appunto quando la conduttrice era ancora giovanissima.

Juliana Moreira, il dolore per la morte della mamma Wilma: “Mi ha insegnato ad essere una brava persona…”

“Era una donna che si è donata molto per le persone; dava da mangiare ai bambini delle favelas. Per me è stata un esempio di come essere una brava persona, noi eravamo una famiglia molto umile e nonostante questo lei ha donato tanto”. Da queste parole si evince l’estremo amore di Juliana Moreira per sua mamma Wilma; un faro nella sua vita che ancora oggi, seppur senza una presenza terrena, sicuramente sarà costantemente al suo fianco per darle forza e amore.

“La mamma di mio marito Edoardo Stoppa mi ha adottato; passo molto tempo con lei. Gabriella sapeva il dolore che mi aveva lasciato la morte di mia madre”. Un dolore dunque ancora vivido quello di Juliana Moreira per la morte prematura di sua mamma Wilma. Le sue parole mettono però in evidenza anche un altro aspetto, cioè come l’amore degli affetti sia riuscito in qualche modo a lenire una ferita ancora dolorante.

