Il mondo della tv ci presenta ogni giorno volti noti che nel corso del tempo sono riusciti a fare breccia nel pubblico per professionalità, doti empatiche e programmi di riferimento. In tal senso, Juliana Moreira fin dagli esordi è riuscita nell’arduo compito di conquistare gli appassionati; merito della sua energia positiva, di un sorriso sempre naturale e sicuramente anche delle sue capacità nel contesto artistico.

Ma chi è Juliana Moreira e quali sono i tratti fondamentali della sua carriera? Originaria di Osasco (Brasile) e classe 1982, da giovanissima ha subito iniziato a lavorare presso la farmacia di sua madre, scomparsa quando la conduttrice era ancora adolscente. Successivamente si è affacciata al mondo della moda mettendosi in evidenza per alcuni dei marchi più importanti di San Paolo. Gli esordi in tv risalgono al 1999, sempre in patria; per l’arrivo in Italia e il conseguente successo bisognerà attendere il 2005.

Juliana Moreira, dal successo in italia ai figli Lua Sophie e Sol Gabriel

Il primo impegno di Juliana Moreira in Italia è ancora da modella ma, scelta da Antonio Ricci, arriva presto ad esordire in tv al fianco di Teo Mammucari con il programma “Cultura Moderna”. Sarà questo il trampolino di lancio per la carriera di oggi che la vede ormai consacrata nel ruolo di conduttrice. Ma cosa sappiamo invece sulla vita privata di Juliana Moreira.

L’amore è il baricentro della vita di Juliana Moreira; dal 2007 è legata all’ex inviato di Striscia la Notizia Edoardo Stoppa, diventato suo marito nel 2017. Un amore viscerale che non ha mai conosciuto battute d’arresto e che nel tempo li ha portati a costruire una splendida famiglia con la nascita di ben due figli. La primogenita è Lua Sophie, nata nel 2011; il secondo dei figli di Juliana Moreira è invece Sol Gabriel, nato nel 2016.

