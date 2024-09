Ci siamo quasi, il Grande Fratello 2024 prende forma e il cast si arricchisce di giorno in giorno con nuovi concorrenti ufficiali. Come risaputo, anche quest’anno il gruppo sarà suddiviso tra personalità vip e nip, con quest’ultima categoria che dovrebbe essere impreziosita dal terzo concorrente ufficiale: si tratta di Yulia Naomi Bruschi, ma vediamo nel dettaglio cosa dicono le anticipazioni e chi è il nuovo volto nip del Grande Fratello 2024.

Concorrente squalificato al Grande Fratello?/ Spunta l'indiscrezione: chi è e perchè è stato cacciato

Cubana di origini, già reduce dalle esperienze a Temptation Island e Love Island e quindi non proprio sconosciuta ai meccanismi televisivi. L’annuncio di Yulia Naomi Bruschi come concorrente nip ufficiale (la terza per l’esattezza) del Grande Fratello 2024 è arrivato – come riporta Isa e Chia – da Davide Maggio ed è dunque quasi certo che faremo la sua conoscenza in occasione dell’esordio del prossimo 16 settembre 2024.

Beatrice Luzzi opinionista del Grande Fratello 2024?/ Arriva la reazione di Cesara Buonamici

Yulia Naomi Bruschi, da Temptation Island 2024 a nuova concorrente nip del Grande Fratello 2024

Ma chi è Yulia Naomi Bruschi, terza concorrente nip ufficiale del Grande Fratello 2024? Come anticipato, sussistono dei trascorsi televisivi: nel 2020 prese parte nel ruolo di tentatrice all’edizione di Temptation Island facendosi notare principalmente per la sua vicinanza al fidanzato Gennaro Mauro. L’anno successivo, con Giulia De Lellis alla conduzione, è entrata invece nel cast di Love Island concludendo l’esperienza al fianco di Manuel Pirelli senza che però la liaison avesse un seguito duraturo.

Sara Pilla, chi è la concorrente del Grande Fratello 2024/ Gondoliera di Venezia, eletta Miss Italia Social

Oggi, per Yulia Naomi Bruschi si aprono le porte del Grande Fratello 2024: ancora un reality per farsi conoscere ulteriormente dal pubblico italiano anche se già sui social in molti hanno avuto modo di apprezzarne le qualità. Non a caso, il suo profilo Instagram conta già oltre 18 mila followers.