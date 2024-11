Per moltissimi anni Enrica Bonaccorti è stata legata sentimentalmente a Giacomo Paladino, un uomo che non faceva parte del mondo dello spettacolo e della televisione. I due non sono mai convolati a nozze ma hanno vissuto un amore da favola, durato ben 22 anni, lei è rimasta al fianco del compagno fino al suo ultimo giorno. L’uomo è sempre stato molto riservato, preferiva restare lontano dai riflettori ed è per questo motivo che non si hanno molte informazioni sulla sua vita. In varie interviste e ospitate televisive, però, la conduttrice si è lasciata sfuggire qualche dettaglio parlando del suo grande amore e della loro bellissima relazione.

Come sta Enrica Bonaccorti?/ A causa della malattia ha rischiato di morire, cosa ha avuto

Giacomo Paladino è morto nel 2021, le cause non sono mai state rese note dalla conduttrice, tutte le volte che parla di lui però ribadisce quanto fossero innamorati e felici insieme, la sua perdita ha lasciato un vuoto immenso nel suo cuore e un grande dolore. Quotidianamente sente la sua manca, spesso si ritrova ancora a parlare con lui, in più occasioni Enrica Bonaccorti ha rivelato che continua a sentirlo sempre accanto a lei.

Enrica Bonaccorti e Lucy Morante, ex fidanzate di Renato Zero/ Il rapporto col figlio adottivo Roberto

Enrica Bonaccorti e Giacomo Paladino insieme oltre vent’anni: lei gli dedica parole piene d’amore

Sul piccolo schermo Enrica Bonaccorti ha dedicato spesso parole speciali e piene d’amore al compagno morto, il loro è stato un amore indimenticabile e sente moltissimo la sua mancanza. In una passata ospitata a Verissimo ha fatto sapere che Giacomo Paladino è stata la persona più gentile, dolce ed elegante che lei abbia mai incontrato in tutta la sua vita. Per oltre vent’anni l’ha viziata, lui voleva sempre farla stare bene e lei aveva quasi paura di esprimere un desiderio perché sapeva che avrebbe fatto di tutto per esaudirlo.

Enrica Bonaccorti, i più grandi amori ed ex fidanzati/ Da Daniele Pettinari a Renato Zero e Michele Placido

La nota conduttrice a Verissimo aveva parlato anche del suo incidente alla spalla dicendo che anche in quella occasioni Giacomo Paladino si sarebbe preso cura di lei in modo meraviglioso. Poco dopo la morte del compagno Enrica Bonaccorti aveva anche fatto sapere di essere tornata a scrivere grazie a lui dicendo che l’aveva guidata a riprendere la penna in mano, infatti ha dedicato a Giacomo il suo libro. La Bonaccorti sarà ospite a Tango, nella nuova puntata che andrà in onda stasera su Rai 2 alle 23.35, si lascerà sfuggire nuovi dettagli su Paladino e sulla loro bellissima storia d’amore? Non ci resta che attendere per scoprire cosa racconterà.