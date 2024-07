Enrica Bonaccorti ricorda il compagno morto Giacomo Paladini con un toccante messaggio

Era il 2021 quando Enrica Bonaccorti perdeva il suo compagno di vita Giacomo Paladini, un uomo che per 22 anni è stato il suo grande amore. Da allora, il celebre volto televisivo non ha amato alcun altro uomo, continuando anzi a pensare e a ricordare il compagno, così come accaduto oggi. Bonaccorti, infatti, ha dedicato un toccante messaggio a Giacomo Paladini, che oggi avrebbe compiuto 80 anni.

“Oggi avremmo festeggiato i tuoi 80 anni, e 22 li hai passati con me, amandomi, aiutandomi, proteggendomi come nessuno mai. – ha esordito Enrica Bonaccorti nel suo toccante messaggio – Eri amore, assoluto e sincero, un uomo raro di cui ci si può fidare, un uomo come ogni donna vorrebbe avere accanto“, ha poi aggiunto a corredo della foto del compagno. Così ha concluso: “Grazie Giacomo, la gentilezza della tua anima ti faceva amare da tutti, e da me più di tutti. Quanto mi manca il tuo amore… La solitudine che tu mi hai regalato, Io la coltivo come un fiore”.

Enrica Bonaccorti e Giacomo Paladino, un amore durato oltre 20 anni

Enrica Bonaccorti e Giacomo Paladino non si sono mai sposati ma la conduttrice non ha fatto mistero che il loro legame è stato molto profondo, e sin dall’inizio della loro conoscenza. “Un uomo raro”, così ha definito in alcune occasioni il suo compagno Enrica Bonaccorti. E sotto il post pubblicato oggi su Instagram, in tanti si sono accodati alla sua sofferenza, omaggiando Giacomo Paladino: “Un abbraccio fortissimo @enricabonaccortiofficial come e più di sempre in questa particolare giornata, da chi ti vuole mille universi di bene!”, ha scritto un utente; e ancora “Solo un’anima così bella può scrivere cose tanto meravigliose”, ha commentato un altro.