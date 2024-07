Nel 2021 Enrica Bonaccorti ha dovuto fare i conti con la morte del suo compagno storico Giacomo Paladino. Con lui aveva condiviso ventidue anni di amore, un lungo percorso che non si può dimenticare. Il pensiero per il compagno torna sui social in occasione di quello che sarebbe stato il suo ottantesimo compleanno. “Oggi avremmo festeggiato i tuoi 80 anni, e 22 li hai passati con me, amandomi, aiutandomi, proteggendomi come nessuno mai. Eri amore, assoluto e sincero, un uomo raro di cui ci si può fidare, un uomo come ogni donna vorrebbe avere accanto”, ha scritto l’attrice un paio di giorni fa sui propri canali social, allegando delle belle foto del compagno.

“Grazie Giacomo, la gentilezza della tua anima ti faceva amare da tutti, e da me più di tutti. Quanto mi manca il tuo amore… La solitudine che tu mi hai regalato, Io la coltivo come un fiore”, le parole colme di amore di Enrica, che ricorda con dolcezza il compagno di una vita. Numerosissimi i commenti arrivati sotto il post della Bonaccorti, che con la sua parole ha lasciato il segno.

Enrica Bonaccorti, la mancanza del compagno si fa sentire ma…

Enrica Bonaccorti e Giacomo Paladino non si erano sposati ma erano considerati marito e moglie. Qualche tempo fa, in una intervista, la conduttrice ha ammesso di avvertire profondamente la mancanza del compagno, ma al tempo stesso di sentire la sua presenza. Quando è stata operata ad una spalla, ad esempio, la showgirl spiega di essersi fatta coraggio per un dettaglio che le diede fiducia.

“Il medico si chiama Di Giacomo ed io ero caduta in via San Giacomo. Questo iterarsi di Giacomo mi ha dato fiducia. Il mio compagno è stata la persona più dolce, gentile ed elegante che io abbia mai incontrato nella vita. Mi ha viziata per anni. Se ci fosse adesso mi avrebbe accudito in un modo meraviglioso. Sento tanto la sua mancanza, ma lo avverto vicino”.