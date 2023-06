Chi erano i Giancattivi, trio comico con Francesco Nuti/ Benvenuti: “Lui era senza briglie. Sognavamo di…”

I Giancattivi, chi era il trio comico di cui fece parte anche Francesco Nuti

I Giancattivi sono stati un trio comico toscano che era attivo tra gli anni settanta e la prima metà degli anni ottanta di cui fece parte anche Francesco Nuti. La formazione originale del trio risale al 1971 esattamente quando Alessandro Benvenuti, Athina Cenci e Paolo Nativi si incontrarono a Firenze in occasione dei provini di nuovi talenti organizzata da Mirio Guidelli. La notorietà arrivò in particolare quando partecipano al programma televisivo sulla RAI Non stop tra il 1977 e il 1978.

La formazione del trio, esclusi Alessandro Benvenuti e Athina Cenci, cambiava di continuo. Tra questi ci fu anche Francesco Nuti che lasciò il gruppo quattro anni prima dello scioglimento. Alessandro Benvenuti, in un’intervista a “La Repubblica” di qualche mese fa, oltre a ripercorre le tappe della sua lunghissima carriera, parlò dei “Giancattivi” e di Francesco Nuti. Questa formazione produsse gli spettacoli L’isola di ieri (1979), Smalto per unghie (1979) e Business is business (1980), tutti con un successo di pubblico molto positivo.

I Giancattivi, le parole di Alessandro Benvenuti su Francesco Nuti

Tornando alle dichiarazioni di Alessandro Benvenuti, di Francesco Nuti disse: “Sono anni che non ho più contatti con Francesco. È una storia che si è compiuta con grande dolore”. Il riferimento è all’incidente domestico che mandò in coma per più di due mesi Francesco Nuti per poi costringerlo alla sedia a rotelle. Benvenuti, sempre parlando di Francesco Nuti, ha aggiunto: “Aveva prodotto il mio ‘Benvenuti in casa Gori’, sognavamo di fare ‘Aspettando Godot’ insieme e resterà un sogno. Francesco era senza briglie. Insieme eravamo impossibili, ci misero un mese a convincerci ad andare in tv”.

