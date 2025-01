Anticipazioni Un passo dal cielo 8, Sara scompare nel nulla: è stata uccisa?

È tutto pronto per il ritorno in onda della fiction di successo di Rai1 con protagonista Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello e c’è un mistero che sin dalla prima puntata aleggerà per tutta la stagione: chi ha ucciso Sara in Un passo dal cielo 8 e perché? La prima puntata, infatti, che andrà in onda questa sera, giovedì 9 gennaio 2025, a partire dalle 21.30 ruota attorno alla misteriosa scomparsa di Sara Fontolan, una ex ricercatrice della Origin GeoEngineering. A preoccupare maggiormente sulla sorte della giovane è il fatto che prima di sparire nel nulla ha abbandonato il figlio Milo nel bosco.

L’ispettrice Manuela Nappi (Giusy Buscemi) insieme a Nathan inizieranno le ricerche sulla scomparsa di Sara e le indagini si concentreranno proprio sulla Origin GeoEngineering, sul gruppo di scienziati ed in particolare proprio sul personaggio interpretato da Raz Degan Stephen Anderssen. Le indagini procedono e nel frattempo emergeranno nuove caratteristiche sulla vita di Sara, la giovane è un’amante della natura che rifiuta in maniera netta e radicale tutte le regole della società moderna c’entra la sua scelta di vita con il motivo della sua scomparsa?

Chi ha ucciso Sara in Un passo dal cielo 8? I sospetti su Stephen Anderssen (Raz Degan): è lui il colpevole?

Le anticipazioni Un passo dal cielo 8 svelano che successivamente ci sarà una clamorosa e drammatica svolta nella scomparsa della giovane: verrà trovata morte nella sua grotta da Manuela e Nathan: chi ha ucciso Sara in Un passo dal cielo 8 e perché? L’ispettrice intensificherà le indagini e tra i principali indiziati dell’omicidio ci saranno il marito Filippo e il fondatore dell’organizzazione Stephen Anderssen (Raz Degan). Sara non solo voleva vivere secondo le leggi della natura ma voleva che anche suo figlio Milo crescesse lontano dalla civiltà e questo avrebbe comportato la nascita di pesanti discussioni con il marito Filippo. Allo stesso tempo Manuela è convinta che dietro la morte della Fontolan possa esserci Anderssen ma la verità potrebbe essere completamente diversa. E non è tutto perché Vincenzo finirà vittima di una sparatoria e rischierà di morire: l’agguato è legato all’omicidio di Sara?