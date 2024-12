Chi ha ucciso Venere in Vincenzo Malinconico 2? Svelata la verità nell’ultima puntata

Il fil rouge di questa stagione di Vincenzo Malinconico 2 Avvocato d’insuccesso è la morte della giovane prostituta Venere D’Asporto (Carolina Rapilo). Nella prima puntata la giovane, sfuggita ad una retata, ha chiesto aiuto all’avvocato confessandogli di essere sotto minaccia, Malinconico però non ha fatto in tempo a chiederle ulteriori spiegazioni e informazione perché è stata ritrovata morta nelle spiagge di Salerno poco tempo dopo. A questo punto sono partite le indagini.

Vincenzo Malinconico 2, anticipazioni oggi 16 dicembre 2024/ L'avvocato risolve il caso Venere

Inizialmente si è sospettato che la giovane fosse morte a causa di un overdose, ma il protagonista, impersonato da Massimiliano Gallo ha sempre sospettato che la morte della ragazza non fosse stata accidentale ma un omicidio e per questo con il suo amico fidato e braccio destro ha iniziato ad indagare sulla sua morte scoprendo via via i vari tasselli. E nell’ultima puntata che andrà in onda questa sera, 16 dicembre 2024, si scoprirà la verità: chi ha ucciso Venere in Vincenzo Malinconico 2 e soprattutto perché?

Tradimento anticipazioni turche prossime puntate/ Grave incidente per Guzide: finisce in terapia intensiva

Anticipazioni Vincenzo Malinconico 2 Avvocato d’insuccesso: Venere uccisa perché testimone scomoda

Andando con ordine, per rispondere alla domanda chi ha ucciso Venere in Vincenzo Malinconico 2 bisogna partire dall’inizio l’avvocato protagonista della fiction di Rai1 dedicherà tutte le sue energie per scoprire chi ha ucciso la ragazza e soprattutto perché. Grazie all’aiuto dell’amico Tricarico (Francesco Di Leva) e della giornalista d’inchiesta Clelia (Giulia Bevilacqua), riuscirà a partecipare a una delle feste di beneficienza antiracket organizzate da Sergio Cardinale e scoprirà che dietro a questi eventi si nasconde qualcosa di losco.

Anticipazioni 911 prossima puntata/ Chimney e Maddie ricevono una lettera di reclamo

Le anticipazioni Vincenzo Malinconico 2 Avvocato d’insuccesso dell’ultima puntata in onda questa sera, 16 dicembre 2024, svelano che il protagonista in uno dei questi party incontrerà Antonella, l’amica di Venere che aveva già visto al funerale di quest’ultima e dalla quale era scappata in tutto fretta. Indagando verrà fuori che Antonella era stata drogata e violentata durante una delle varie feste e Venere aveva scoperta l’identità dell’uomo che l’ha stuprata. Insomma era diventata una testimone scomoda e per questo è stata uccisa. L’avvocato continuerà le sue indagini per scoprire l’identità di chi ha ucciso Venere in Vincenzo Malinconico 2. Tuttavia proprio quando sarà vicinissimo allo scoprire la verità subirà una violenta agressione.