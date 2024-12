Chi ha ucciso Venere in Vincenzo Malinconico 2 Avvocato d’insuccesso? Mistero sempre più fitto

C’è un fil rouge che lega tutte le quattro puntate della fiction di Rai1: chi ha ucciso Venere in Vincenzo Malinconico 2? Andando con ordine nella prima puntata a rompe la routine del protagonista che ha il volto di Massimiliano Gallo, distrutto per la partenza di Alessandra, è una giovane prostituta, Venere D’Asporto (Carolina Rapillo) che sta scappando da una retata della polizia e si rifugia nell’abitazione di Malinconico. I due ben presto entrano in confidenza e la giovane rivelerà all’avvocato che ha un figlia, Gioia, e che sta ricevendo delle strane minacce.

Tutto prenderà una piega inaspettata, però, quando la giovane riceverà una telefonata minacciosa in cui le si chiede di occuparsi una cosa, la giovane ne parla con Malinconico e quest’ultimo si insospettisce ma prima che possa indagare e capire di cosa si tratta arriva un tragico colpo di scena: Venere viene trovata morta sulla spiaggia. Le anticipazioni Vincenzo Malinconico 2 delle prossime puntate rivelano che inizialmente si penserà che la giovane sia stata stroncata da un overdose ma per l’avvocato la realtà sarà un’altra: è stata assassinata, chi ha ucciso Venere in Vincenzo Malinconico 2? Il mistero si farà sempre più fitto.

Vincenzo Malinconico 2, Giulia Bevilacqua si sbilancia: “Clelia aiuterà Malinconico a capire chi ha ucciso Venere”

Le anticipazioni Vincenzo Malinconico 2 Avvocato d’insuccesso non svelano per il momento che cos’è successo alla ragazza. Chi ha ucciso Venere? Sicuramente un punto di partenza saranno le telefonate minacciose che la giovane ha ricevuto e il protagonista, insieme all’amico fidato Tricarico, partirà da quelle per scoprire cosa l’è successo. Di recente, però, una piccola anticipazione l’ha fornita Giulia Bevilacqua intervista dal sito Amica: “Clelia aiuterà Vincenzo a scoprire chi ha ucciso Venere? Sì, insieme cercano e trovano la verità, questa è l’indagine che tiene insieme le puntate.” Insomma, la giornalista sarà fondamentale per scoprire la verità.