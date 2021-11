Chi l’ha visto?, anticipazioni 24 novembre/ Caso Nada Cella e giallo Giovina Mariano

Chi l’ha visto?, il caso di Nada Cella verso una svolta?

Nella prima serata di oggi, mercoledì 24 novembre, torna l’appuntamento all’insegna della trasmissione Chi l’ha visto. Alla conduzione del programma storico di Rai3, ritroveremo come sempre la padrona di casa Federica Sciarelli che informerà il pubblico da casa sui retroscena relativi ai principali casi di scomparsa e di cronaca. Anche nel corso della nuova puntata di oggi, rigorosamente in diretta, saranno numerosi i temi che saranno trattati, con ospiti in studio ed in collegamento.

I riflettori del programma, in onda a partire dalle ore 21.20, torneranno ad accendersi su un cold case che potrebbe ora essere giunto ad una svolta clamorosa. Il riferimento è all’omicidio di Nada Cella, il quale a distanza di 25 anni potrebbe finalmente portare ad alcune risposte, a partire dalla donna che realizzò le telefonate anonime nelle quali faceva riferimento all’attuale indagata, Annalucia Cecere. Nel corso di Chi l’ha visto saranno ripercorsi i principali misteri che ruotano attorno al caso: dal giallo del bottone alle telefonate anonime, a caccia della verità, seppur dopo un quarto di secolo.

Chi l’ha visto?, i casi di oggi: la scomparsa di Giovina “Gioia” Mariano

Nel corso della nuova puntata di oggi di Chi l’ha visto di questo mercoledì 24 novembre, Federica Sciarelli e la sua intera squadra di giornalisti tornerà ad occuparsi di un altro caso già noto al pubblico della trasmissione di Rai3: la misteriosa scomparsa di Giovina “Gioia” Mariano, la sessantenne ex dipendente del Comune di Pescara. Della donna ancora non si hanno notizie, nonostante i numerosi appelli. Eppure il nipote sembra essere certo del suo allontanamento volontario, al quale però i cugini non avrebbero mai creduto. Nella sua casa, tutto sarebbe rimasto intatto. Giovina avrebbe lasciato anche i suoi oggetti personali e la borsa, tra cui anche il bite. Se la donna fosse partita per un viaggio di alcune settimane, lo avrebbe portate con sé, essendo un oggetto estremamente personale?

Durante la nuova puntata in programma per questa sera, come sempre non si faranno attendere gli appelli, le richieste di aiuto dell’ultimo minuto e le segnalazioni di persone in difficoltà che saranno prontamente prese in carico dalla redazione e dalla stessa padrona di casa, Federica Sciarelli. A tal proposito, come poter seguire in diretta tv e streaming la nuova puntata? Oltre alla messa in onda nella prima serata di Rai3, il programma sarà disponibile anche per la visione in diretta streaming da sito e app RaiPlay, cliccando nella sezione dedicata alle dirette. Successivamente sarà visionabile in replica dalla sezione “on demand”.



