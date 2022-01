Chi l’ha visto?, anticipazioni 26 gennaio/ Casi Liliana Resinovich, Agata Scuto e…

Chi l’ha visto?, la nuova puntata di oggi 26 gennaio 2022

La trasmissione Chi l’ha visto? torna puntuale nella prima serata di oggi, mercoledì 26 gennaio 2022, con una nuova attesa puntata rigorosamente in diretta ed in onda a partire dalle ore 21.20 circa su Rai3. Alla conduzione del nuovo appuntamento ritroveremo Federica Sciarelli la quale svelerà, con l’aiuto dei suoi validi inviati, tutte le novità sui casi del momento di cronaca nera. I riflettori tornano ad accendersi sul caso di Agata Scuto, dopo il colpo di scena dei giorni scorsi. La giovane 22enne siciliana fece perdere misteriosamente le sue tracce nel 2012.

Per la sua scomparsa però, è stato arrestato con l’accusa di omicidio aggravato e occultamento di cadavere il 60enne Rosario Palermo, ex compagno della madre di Agata. E’ stato davvero lui ad uccidere la giovane al fine di occultare una presunta gravidanza in corso? La trasmissione Chi l’ha visto farà il punto della situazione con le parole della madre di Agata Scuto, che dopo l’arresto dell’ex compagno ha così commentato ai microfoni della trasmissione di Rai3, parlando con l’inviato Francesco Paolo Del Re: “pensavo che mia figlia fosse ancora viva, mi sono fidata di una persona che credevo di famiglia”.

Tutti i casi della serata: Liliana Resinovich e non solo

La nuova puntata di Chi l’ha visto? di oggi 26 gennaio, riaccenderà i riflettori su un altro recente caso di cronaca nera molto chiacchierato in questi ultimi giorni, ovvero quello di Liliana Resinovich, ex dipendente regionale scomparsa da Trieste il 14 dicembre scorso e trovata cadavere il 5 gennaio successivo, in un boschetto a poca distanza dalla sua abitazione. Che cosa è successo dopo la sua scomparsa? La trasmissione di Rai3 cercherà di fare chiarezza.

Ed ancora, la misteriosa scomparsa di un ragazzo a Barletta, dopo una festa con gli amici: che fine ha fatto Michele Cilli? La famiglia si affida ad un criminologo ma cresce sempre di più l’ansia per le sorti del 24enne. Come sempre la trasmissione si occuperà delle emergenze, degli appelli e delle segnalazioni di persone in difficoltà. Chi l’ha visto? potrà essere seguito in diretta tv sul terzo canale Rai ed in contemporanea anche streaming tramite il sito RaiPlay accessibile da pc o app gratuita per dispositivi mobili. Attraverso le medesime piattaforme sarà poi possibile recuperare la replica integrale di oggi 26 gennaio.

