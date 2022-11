Chi l’ha visto, Sara e Karol scomparse/ Ritrovate in diretta: “Sono qui sul Flixbus”

Chi l’ha visto, Sara e Karol scomparse da Pomezia

Una bella notizia in diretta a Chi l’ha visto. Sara e Karol, due giovani adolescenti scomparse a Pomezia, in provincia di Roma, sono state ritrovate nel corso della trasmissione. Le due ragazze, di 14 e 15 anni, sono sparite dalle rispettive abitazioni in mattinata: le due sarebbero dovute andare a scuola ma non sono entrate in classe. “Sono arrivate a Pomezia. Mia figlia Sara mi ha chiesto se fosse potuta uscire il pomeriggio e rientrare più tardi e le avevo detto di no. Ho visto sul registro elettronico la sua assenza, ho provato a chiamarla ma ha staccato il telefono. Abbiamo saputo che era scomparsa con Karol perché abbiamo chiamato il vicepreside che ci ha detto che era assente anche lei. Vanno nella stessa scuola ma non nella stessa classe” ha spiegato in apertura di programma Alessia, una delle mamme delle due ragazze.

“A degli amici hanno detto che avrebbero preso un Flixbus per Torino. Noi lo abbiamo comunicato ai carabinieri” ha spiegato la mamma di Sara. A parlare nel corso della trasmissione anche Roberta, la zia di Karol, che disperata ha spiegato: “Il telefono è staccato. Avevano cercato informazioni su dei pullman”. Nel corso della puntata, poi, la bella notizia, con il ritrovamento delle due giovani.

Chi l’ha visto, trovate in diretta Sara e Karol: erano sul Flixbus per Torino

Federica Sciarelli nel corso della puntata di Chi l’ha visto ha chiesto immediatamente aiuto ai telespettatori, lanciando un appello a chi avesse qualche parente sul Flixbus partito da Roma Tiburtina verso Torino. Una prima chiamata di una giovane scesa a Siena, prima tappa del bus, ha confermato che le due giovani si trovassero a bordo. Circa un’ora dopo, un’altra chiamata di una passeggera a bordo del Flixbus e vicina alle due adolescenti. La ragazza, allertata dalla mamma, si è subito messa in contatto con Chi l’ha visto e ha passato il telefono proprio a Sara e Karol. La prima, parlando in diretta con la madre, ha spiegato di avere paura nel tornare a casa, venendo tranquillizzata sia da Federica Sciarelli che dalla stessa mamma.

Nel frattempo i carabinieri si sono messi in contatto con la donna, mamma di Sara, chiedendo dove fosse situato il bus in modo tale da raggiungerlo e prelevare le due adolescenti. Così la giovane telespettatrice ha passato la linea all’autista, che ha chiarito come la fermata successiva fosse quella di Milano Lampugnano. Ancora un grande successo, dunque, per Chi l’ha visto, con due giovanissime ritrovate in diretta.











