Chi m’ha visto/ Su Rai 3 il film con Pierfrancesco Favino

Chi m’ha visto va in onda oggi, venerdì 9 dicembre, in prima serata a partire dalle ore 21:25 su Rai 3. La commedia italiana del 2017 è realizzata con la regia di Alessandro Pondi e prodotta da Rosario Fiorello. Nel cast del film Chi m’ha visto troviamo Pierfrancesco Favino e Giuseppe Fiorello per la prima volta insieme, mentre molti artisti recitano nel ruolo di sé stessi, da J-Ax a Jovanotti, da Gianni Morandi a Giorgia. Alessandro Pondi, che troviamo alla regia, è conosciuto per le sceneggiature di film come Natale in Sudafrica con Christian De Sica e Tutta un’altra Vita con Enrico Brignano.

Pierfrancesco Favino è il famigerato Libanese del Romanzo Criminale di Michele Placido, ma il suo esordio vero e proprio avviene 10 anni prima, nel 1995 con il film a episodi Pugili, di Lino Capolicchio; lo abbiamo visto inoltre ne Una Notte al Museo, dove interpreta Cristoforo Colombo, in Saturno Contro di Ferzan Özpetek del 2007 e in Angeli e Demoni di Ron Howard, al fianco di Tom Hanks nel 2009. Nel 2017 è diretto da Gabriele Muccino in A Casa Tutti Bene, confermandosi come uno dei più grandi attori italiani degli ultimi anni. Nella vita l’attore ha due figlie con la compagna e attrice Anna Ferzetti e insegna anche recitazione.

Chi m’ha visto, la trama del film

Passiamo ora ad analizzare la trama di Chi m’ha visto. Giuseppe Fiorello è Martino Piccione, pugliese e ottimo chitarrista, che collabora con i più grandi artisti della musica italiana e non solo, senza però ricevere mai il giusto riconoscimento da parte della stampa. Stanco della situazione, decide di tornare nel suo paese in Puglia, ma anche lì le cose non vanno meglio. In paese il suo lavoro non viene affatto considerato e anche la sua fidanzata storica lo lascia, mettendosi con un altro. Allora Piccione elabora un piano per saltare alla ribalta: facendosi aiutare dal suo amico Peppino (Pierfrancesco Favino) decide di sparire, per attirare l’attenzione di tutti.

