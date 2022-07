Chi non parteciperà al GF Vip?/ Tra gli esclusi Elisa Esposito e Giulio Groppelli…

Grande Fratello Vip 7, chi sono gli esclusi? Elisa Esposito fatta fuori dal cast ma i fan…

Si sta per avvicinare la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Nei giorni scorsi sono trapelate alcune conferme in merito ai concorrenti che varcheranno la porta rossa del reality. Alfonso Signorini aveva lanciato alcuni indizi su Instagram e per il momento sembrerebbero essere confermati Chadia Rodriguez, George Ciupilan, Ginevra Lamborghini, Diego Armando Maradona Jr e Antonella Fiordelisi. Nei mesi scorsi si erano rincorse numerose indiscrezioni ed era partito il totonomi. Anche Rita Dalla Chiesa sarebbe dovuta entrare nella casa ma la sua partecipazione è stata poi smentita. Lo stesso è avvenuto per Max Felicitas, Federico Fahion Style, Guendalina Canessa, Leonardo Tumiotto e Fiordaliso.

Elisa Esposito “GF Vip 7, mi hanno chiesto di partecipare”/ Prof di corsivo in Casa?

Il Sito Tvblog ha aggiunto a questa lista altri nomi che sarebbero stati esclusi dal reality. Si tratta di Brenda Asnicar, Patrizia Groppelli, Giulio Raselli ed Elisa Esposito. La tiktoker sta facendo impazzire il web con le sue lezioni di corsivo. Qualche giorno fa la ragazza aveva rivelato di essere stata contattata dalla redazione dal Grande Fratello Vip ma a quanto pare le cose non sarebbero andate in porto. Lo stesso per Giulio Groppelli che in più di un’occasione aveva espresso il desiderio di partecipare al reality. Per il momento il giovane è stato però escluso da questa possibilità anche se in futuro per lui potrebbero aprirsi le porte della casa del Grande Fratello Vip.

Lulù e Manuel al concerto di Ultimo: Selassié senza accrediti?/ “Non in lista”, ma…

Grande Fratello Vip 7, annunciati i primi nomi ufficiali. Chi sono?

Svelata la data di partenza del Grande Fratello Vip. La settima edizione partirà il prossimo 12 settembre. Sonia Bruganelli e Orietta Berti saranno le opinioniste della nuova edizione del reality. Al momento sono cinque i concorrenti che sarebbero stati ufficializzati tramite indizi da Alfonso Signorini. A popolare il loft di Cinecittà ci saranno la rapper 23enne Chadia Rodriguez, l’influencer George Ciupilan, Ginevra Lamborghini (sorella di Elettra), Diego Armando Maradona Junior e Antonella Fiordelisi. Fino ad alcune settimane fa sembrava certa la presenza di Pamela Prati ma la trattativa sarebbe poi saltata in quanto la showgirl avrebbe un contenzioso ancora aperto con Mediaset.

Antonella Fiordelisi concorrente del GF Vip?/ L'indizio di Alfonso Signorini...

Stando alle ultime indiscrezioni diffuse da The Pipol Gossip, l’ex star dei Bagaglino potrebbe perdere l’occasione di rientrare nella Casa più spiata d’Italia proprio a causa di alcune problematiche avute con l’azienda Mediaset in seguito al matrimonio fantasma con Mark Caltagirone. “Dopo il primo indizio che portava alla conferma di Pamela Prati come nuova concorrente del ‘Gf Vip’ in queste ore pare che il contratto e il contenzioso che la Prati aveva con Mediaset non sia stato risolto e Pamela rischia (in questo momento) di non essere confermata come concorrente. La situazione è in evoluzione. Ma al momento la situazione che vedrebbe la Prati nella Casa sarebbe compromessa” ,si legge su Thepipol Gossip.











© RIPRODUZIONE RISERVATA