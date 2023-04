Chi sarà il primo eliminato all’Isola dei famosi 2023?/ Sfida tra Helena e Predolin

Prima eliminazione all’Isola dei famosi 2023: a rischio Helena e Predolin

Questa sera, lunedì 24 aprile, va in onda la seconda puntata dell’Isola dei famosi 2023. Al termine della prima puntata è stato aperto il televoto, che vede a rischio eliminazione due naufraghi: Marco Predolin (nominato dal gruppo) ed Helena Prestes (nominata dai leader, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini). Chi dei due concorrenti al televoto dovrà abbandonare la Palapa? Si tratterà di un’eliminazione definitiva o l’isola, come è successo per le scorse edizioni, nasconde una location misteriosa dedicata ai concorrenti eliminati?

Enrico Papi "Isola dei famosi? Non ruota tutto attorno a Suor Cristina"/ Una volta l'ho "corteggiata" per...

Secondo il sondaggio del sito Grande Fratello Forum Free a rischio eliminazione sarebbe il conduttore televisivo e radiofonico. Helena Prestes, infatti, risulta la favorita con il 68,88% dei voti, mentre Predolin è al 31,12%. Nonostante le numerose discussioni nate con gli altri naufraghi, la modella sembra essere la preferita dal pubblico.

Claudia Motta, in crisi all'Isola dei Famosi/ Malinconia "legata alla mia famiglia"

Helena Prestes: discussioni con gli altri naufraghi

Dopo la prima settimana all’Isola dei famosi 2023, Helena Prestes ha già discusso con molti naufraghi, che la accusano di vittimismo. Nei giorni scorsi Nathaly Caldonazzo ha protestato con Helena: “Hai detto che come mi muovo faccio casino e ti sveglio”. La modella ha subito replicato: “Anche il primo giorno io ho dormito male, ero tutta bagnata. Lo avete deciso voi, ma non sono qui a dirvi che lo avete fatto voi. Mi state attaccando dicendo che ho deciso io, ma non è vero”. Corinne Clery ha cercato di alleggerire la tensione, riconoscendo il lavoro fatto da Helena: “Ma se abbiamo detto che hai fatto una capanna stupenda. Qual è il problema?”. L’atteggiamento di Helena non è passata inosservato e alcuni naufraghi hanno commentato: “Si sveglia con la polemica”, ha detto Andrea Lo Cicero. “Va a dormire con la polemica e il vittimismo”, ha aggiunto Fiore Argento. Solo Claudia Motta si è difesa dalla parte di Helena, invitandola a non prendersela per tutto.

Luca Vetrone e Nathaly Caldonazzo, bacio all'Isola dei Famosi 2023/ Galeotto un gioco

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)













© RIPRODUZIONE RISERVATA