Chi sarà il vincitore di Amici 2021?/ Il pronostico di Serena Marchese: “Punto su…”

Serena Marchese non è riuscita a conquistare la finalissima del serale di Amici 2021. Sabato 15 maggio, al termine dell’ultima puntata della ventisima edizione del talent show di Maria De Filippi, sarà annunciato il nome del vincitore tra Deddy, Sangiovanni, Aka7even, Alessandro e Giulia. Cinque talenti che, all’interno della scuola, hanno affrontato un percorso lungo e difficile che li ha portati a crescere. Ma chi sarà il vincitore? Prima della finale, Serena Marchese che ha sfiorato la finalissima insieme a Tancredi, ai microfoni di Tv sorrisi e canzoni, si è lasciata andare ad un personale pronostico. La ballerina che è stata supportata da Alessandra Celentano, ha indicato il nome che dovrebbe vincere la categoria danza e quello che dovrebbe trionfare nella categoria canto.

AMICI 2021 ED.20/ Anticipazioni puntata oggi, 13 maggio: le emozioni di Giulia...

Chi sarà il vincitore di Amici 2021? Serena Marchese dice Sangiovanni e Giulia

Serena Marchese non ha dubbi su chi potrebbe vincere il serale di Amici 2021. “Chi vincerà Amici? Secondo me Giulia per quanto riguarda la categoria danza e Sangiovanni per il canto. Io ero a un passo dalla finale, ma sono estremamente contenta di essere arrivata fino a questo punto, non lo avrei mai immaginato”. Serena non è l’unica a puntare su Sangiovanni e Giulia come probabili vincitori. Tuttavia, se la Stabile pare sia nettamente in vantaggio su Alessandro Cavallo per vincere la categoria danza, nel canto, a spuntarla potrebbe essere anche Aka7even, amatissimo dal pubblico e che ha già conquistato il primo posto nella prima classifica decisa dal televoto. A contendersi la vittoria, dunque, saranno proprio Aka7even, Sangiovanni e Giulia Stabile?

LEGGI ANCHE:

Anbeta Toromani, perché ha lasciato Amici?/ "Maria De Filippi mi ha detto..."Aka7even, sorpresa della mamma ad Amici 2021: "Orgogliosa di te"/ "Sei cambiato ma.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA