Serena Marchese, Amici 2021/ Lorella Cuccarini e la Celentano allo scontro per lei…

Serena Marchese finalista di Amici 2021?

Serena Marchese finalista di Amici 2021? Tutto lascia pensare che non ci sarà spazio per lei nella finalissima del programma in onda sabato prossimo e tutto perché c’è Giulia Stabile non solo destinata alla finalissima ma anche alla vittoria finale, per la gioia di tutti. Le anticipazioni della semifinale del talent show rivelano proprio che sarà la bella fidanzata di Sangiovanni ad accaparrarsi un posto da finalista per sabato prossimo, è possibile che ci sia spazio per due ballerine a discapito di uno come Alessandro o, addirittura di un cantante come Deddy? Le probabilità di certo non mancano per lei soprattutto perché chi era presente alla registrazione ha sottolineato il fatto che la ballerina era davvero molto carica e che è riuscita a brillare in tutte le sue prove. Peccato però che nella manche dedicata ai ballerini non sia riuscita a vincere e che Lorella Cuccarini l’abbia voluta contro Alessandro per portare a casa vittoria certa.

Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano allo scontro per lei?

Proprio questa è l’accusa che Alessandra Celentano rivolgerà questa sera a Lorella Cuccarini ad Amici 2021 quando continuerà a volere Serena contro il suo ballerino in modo tale da non rischiare di perdere, cosa che sarebbe successa contro Giulia. Ma quale sarà la risposta della sua rivale? Quella che sappiamo della ballerina è che sicuramente questa settimana si è impegnata tanto e non solo per mettere insieme le coreografie per la semifinale ma anche per stare vicina ad Aka7even. Dopo l’eliminazione di Martina Miliddi, i due si sono avvicinati molto tanto che i fan sono convinti possa esserci qualcosa di importante che si svilupperà poi fuori magari visto che il programma è giunto a termine.

