Chi sarà la terza finalista GF Vip 2022?/ Sfida tra Nikita e Giaele, Milena a rischio

Chi sarà la terza finalista del Grande Fratello Vip 2022?

Manca meno di un mese alla finale del Grande Fratello Vip 2022. In casa sono rimasti solo in nove concorrenti, dopo l’improvvisa squalifica di Daniele Dal Moro: Andrea Maestrelli, Antonella Fiordelisi, Edoardo Tavassi, Giaele De Donà, Luca Onestini, Micol Incorvaia, Milena Miconi, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. Micol Incorvaia e Oriana Marzoli sono già in finale, mentre questa sera verrà annunciato il terzo finalista.

Inter Juventus, arbitro Chiffi e VAR/ Tocco di braccio su gol di Kostic, le immagini…

Questa settimana al televoto ci sono quattro donne: Antonella Fiordelisi, Giaele De Donà, Milena Miconi e Nikita Pelizon. La votazione avrà un duplice esito: la vippona più votata andrà in finale, mentre quella meno votata sarà direttamente eliminata. Nel corso dei mesi sono già stati svelati e usati tutti e quattro i biglietti di ritorno – l’ultimo da Andrea Maestrelli – e quindi tutte le eliminazione sono ormai definitive.

Scontri Napoli Eintracht/ Gip: "Tedeschi un esercito, ma colpa guerriglia dei locali"

Sfida tra Nikita Pelizon e Giaele De Donà

Il pubblico del Grande Fratello Vip 2022 risponde alla domanda “Chi vuoi in finale?”, per decretare la nuova finalista. Secondo il sondaggio del sito Grande Fratello Forum Free la concorrente più votata è Nikita Pelizon (e quindi possibile terza finalista) con il 40,96% dei voti. La modella è seguita da Giaele De Donà con il 32,52%, Antonella Fiordelisi con il 20,18% e Milena Miconi con il 6,34%. A rischio eliminazione quindi sarebbe Milena Miconi. Sul sito RealityHouse, invece, la situazione è più combattuta: Giaele è prima con il 36%, ma con poco margine di vantaggio su Nikita che insegue con il 34%. Più distanziata Antonella con il 26% e sempre ultima Milena con il 7%. Dopo Oriana e Micol chi sarà la terza finalista del Grande Fratello Vip 2022: Nikita o Giaele? Milena, invece, dovrà definitivamente lasciare la casa?

LEGGI ANCHE:

Diretta/ Barcellona Real Madrid (risultato finale 2-1): Kessie completa la rimonta!

© RIPRODUZIONE RISERVATA