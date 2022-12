Chi sono Alberto Castagnetti e la figlia Virginia/ Federica Pellegrini: “Rinata grazie a lui e..”

ALBERTO CASTAGNETTI E SUA FIGLIA VIRGINIA, CHI SONO

Chi sono Alberto Castagnetti e Virginia, rispettivamente ex allenatore di Federica Pellegrini e la figlia del compianto tecnico della nazionale italiana di nuoto? Questo pomeriggio, nel primo dei due consueti appuntamenti del weekend, andrà in onda una nuova puntata di “Verissimo – Le storie” con la riproposizione dei momenti più belli o comunque indelebili del 2022 nel salotto televisivo di Silvia Toffanin. E di questa sorta di Best Of non poteva non farne parte l’intervista che Federica Pellegrini aveva concesso assieme al neo marito, Matteo Giunta, a poca distanza dalle loro nozze: e con la loro ospitata si erano riaccesi i riflettori anche su Castagnetti, ricordato dalla ‘Divina’ già in una precedente partecipazione a “Verissimo”.

Ma chi è stato Alberto Castagnetti, il compianto ex nuotatore e allenatore scomparso oramai nel lontano 2009, e cosa sappiamo di sua figlia Virginia, citata anche nel corso di alcune interviste dalla stessa Federica Pellegrini? “Sono rinata grazie a lui, per anni avevo cercato qualcuno che potesse darmi le sicurezze che mi ha dato lui” aveva detto una volta la nuotatrice originaria di Mirano, parlando di Castagnetti come di un mentore ma pure come di una figura importantissima nella sua vita. “Dal settembre 2006 ho cambiato tutto: è stato il periodo in cui ho tatuato l’araba fenice come animale guida e grazie a lui, sportivamente parlando, sono rinata” aveva aggiunto Federica a proposito del coach scomparso prematuramente a 66 anni qualche tempo dopo essersi sottoposto a un intervento al cuore.

FEDERICA PELLEGRINI, “CASTAGNETTI? RINATA GRAZIE A LUI E…”

“Nessuno si aspettava che lui non ce la facesse” aveva ricordato Federica Pellegrini a proposito di Alberto Castagnetti, spiegando che tutti coloro che lo conoscevano avevano pensato a un’operazione di routine: “Poi ci sono state delle complicazioni: ci è crollato il mondo addosso sia umanamente sia sportivamente perché comunque era il mio mentore e io non sapevo veramente a chi affidarmi, nel senso che le sicurezze che mi aveva dato lui in allenamento poi ho provato a cercarle per anni”. Insomma, un rapporto che tra la ‘Divina’ e Castagnetti andava ben oltre quello in vasca e in allenamento tanto che, in occasione del matrimonio della campionessa olimpica con Matteo Giunta a cantare uno dei brani preferiti da Federica c’era proprio Virginia Castagnetti, la figlia di Alberto.

“Virginia Castagnetti è una cantante lirica: con lei ho studiato tutte le musiche e per fare una sorpresa abbiamo poi deciso di non metterle a libretto” aveva raccontato Federica Pellegrini in una intervista concessa al magazine ‘Chi’ svelando alcuni dettagli sui preparativi della cerimonia nuziale tenutasi lo scorso 27 agosto. L’ex nuotatrice infatti aveva percorso la navata della chiesa in cui si è sposata sulle note di “Hallelujah” di Leonard Cohen, intonata proprio dalla figlia di Alberto, apprezzata cantante lirica: “Virginia era spettacolare e, mentre cantava, per me era come avere Castagnetti lì con me” aveva ricordato la Pellegrini, confessando che in quel preciso momento aveva sentito di avere al suo fianco da una parte suo padre e dall’altra invece il suo storico allenatore morto tredici anni prima ma idealmente ancora al suo fianco.











