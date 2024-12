Ivan Zazzaroni rompe il silenzio sul possibile vincitore di Ballando con le stelle

Anche nei giorni in cui non va in onda, Ballando con le stelle continua a farla da protagonista, catalizzando l’attenzione mediatica, in attesa della puntata in programma sabato prossimo, a prendere la parola è stato Ivan Zazzaroni, noto giudice della trasmissione. Intervistato da Fanpage, il noto giornalista si è espresso sui possibili sviluppi del dancing show e su chi potrebbe vincere:

“Il pronostico più credibile è una finale tra Federica Nargi e Bianca Guaccero, il terzo incomodo è Federica Pellegrini, ha avuto un progresso verticale e adesso ha uno dei migliori maestri in circolazione, che è Pasquale La Rocca. Poi, può succedere di tutto, se dovessi puntare, però, come underdog punterei sulla campionessa olimpica” il commento di Zazzaroni che dunque non esclude un possibile trionfo di Federica Pellegrini nell’ultimo atto di Ballando con le stelle 2024.

Ballando con le stelle 2024, Ivan Zazzaroni spegne le polemiche su Federica Pellegrini

La Divina è stata protagonista quasi involontaria negli ultimi giorni, visto che Federica Pellegrini si è ritrovata a fare i conti con l’esclusione di Angelo Madonia prima, e poi l’infortunio di Samuel Peron, questioni che ovviamente hanno portato l’attenzione tutta intorno all’ex campionessa olimpica, che alla fine si è ritrovata a ballare con Pasquale La Rocca. La questione però non sarebbe un vantaggio nei confronti della stessa Federica Pellegrini, con Ivan Zazzaroni chiarissimo tra le colonne di Fanpage.it:

“Basta vedere come balla Federica, non c’è nessuna protezione. Da 17 anni sono a Ballando e non ho mai visto concorrenti protetti. Il suo impegno è pazzesco per atteggiamento, per capacità di soffrire, di voler comunque vincere, lei è qui per trionfare” ha sottolineato il giornalista e direttore del Corriere dello sport. Vedremo dunque se le previsioni in vista della finale di Ballando con le stelle 2024 si riveleranno azzeccate oppure se assisteremo a qualche colpo di scena.