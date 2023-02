Alessandro Sigfrido e Michelle, chi sono i figli di Riccardo Fogli/ “Io spero diventi suora…”

Chi è Alessandro Sigfrido e perché si chiama così?

Alessandro Sigfrido e Michelle sono i figli del cantante dei Pooh Riccardo Fogli. Alessandro è nato nel 1993 dalla storia d’amore tra il cantante e Stefania Brassi, l’attrice di cui il cantante si innamorò dopo il divorzio da Viola Valentino. Il secondo nome “Sigfrido” fu scelto dall’ex coppia per il Sigfrido della canzone dei Nibelunghi, un personaggio simbolo dell’impossibile. Per Fogli la nascita del suo primogenito fu davvero speciale: “E’ nato quando pensavo di non poter avere figli, è stato frutto di quella meravigliosa imprevedibilità che mi ha permesso di diventare padre a 46 anni e di crescere: abbiamo imparato insieme a fare il bucato, ad appendere i panni, a comprare il primo aspirapolvere”.

Per lui il cantante ha sempre desiderato il meglio e come riporta “Nonsonsolofilm” aveva dichiarato: “Ho fatto la terza media, finite le scuole in giugno, a settembre già lavoravo in fabbrica. È normale, quindi, sognare che tuo figlio si laurei, che sia pronto ai sacrifici, ma bisogna anche aspettare che lo faccia con i suoi tempi e che prenda fiato”.

Riccardo Fogli parla della figlia Michelle: “Voglio proteggerla”

La seconda figlia di Riccardo Fogli invece si chiama Michelle ed è nata dalla relazione con la sua attuale moglie: Karin Trentini. Nata nel 2010, Michelle è stata presentata da subito ai riflettori e il cantante parla spesso di lei in televisione e in radio. A Rai Radio2 Riccardo Fogli, parlando della sua età aveva dichiarato: “Mi spaventa solo perché ho una bambina di nove anni, il mio giovane amore. Lei ha bisogno di me e avrà bisogno di me ancora per qualche anno. Devo vivere ancora un po’ perché voglio proteggerla. Mio figlio grande lavora, ha trent’anni. Ma la piccola ha bisogno di me ancora”.

A Verissimo invece Riccardo ha anche parlato del futuro e dei sogni della figlia Michelle: “Mia figlia ha 10 oggi, le piace ballare, non cantare, anche se a scuola fa tutto. Io spero diventi suora, mi piacerebbe che fosse sempre la mia bambina. Deciderà lei”. La moglie Karin invece ha recentemente pubblicato un post su Instagram con la foto dei due figli di Riccardo scrivendo: Michellemery Fogli e Alessandro Fogli sono due ragazzi dolci, educati, sensibili, figli di un padre che non bestemmia! Chi conosce sa! E comunque noi siamo sereni e felici! ringraziamo Dio e la Madonna per la nostra famiglia sana e felice”.











