La Bercy Arena di Parigi sta regalando emozioni con la finale di ginnastica artistica femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Protagoniste Le Fate, ovvero le nostre azzurre che dopo gli ultimi successi puntano a conquistare anche un ricco bottino da aggiungere al medagliere olimpico. Ma chi sono Le Fate? Conosciamo meglio Angela Andreoli, Elisa Iorio, Manila Esposito, Giorgia Villa e Alice D’Amato.

Era appena lo scorso maggio quando l’Italia gioiva e le avversarie si ‘inchinavano’ sportivamente al successo de Le Fate – Angela Andreoli, Elisa Iorio, Manila Esposito, Giorgia Villa e Alice D’Amato – in occasione dell’Europeo 2024. Le nostre azzurre riuscirono infatti a conquistare oro e titolo: un successo impreziosito anche da un record personale, quello di Manila Esposito, che per la quarta volta è riuscita ad ottenere il titolo.

Le Fate, gli ultimi successi verso la finale di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi 2024

