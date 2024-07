DIRETTA FINALE A SQUADRE GINNASTICA ARTISTICA DONNE STREAMING: LE FATE PER UN SOGNO (OLIMPIADI PARIGI 2024, 30 LUGLIO)

Si può sognare oggi martedì 30 luglio con le nostre Fate, l’appuntamento è con la diretta finale a squadre ginnastica artistica donne a partire dalle ore 18.15 per le Olimpiadi Parigi 2024 e nelle qualificazioni l’Italia ha firmato un magnifico secondo posto con 166.861 punti grazie alle prestazioni di Manila Esposito, Alice D’Amato, Angela Andreoli, Giorgia Villa ed Elisa Iorio. Oggi si ripartirà da zero, la concorrenza è folta e nella ginnastica bastano pochi decimi di punto per cambiare la storia, ma per ora le premesse sono eccellenti.

Sembrano inarrivabili gli Stati Uniti di Simone Biles, che nelle qualificazioni hanno stabilito 172.296 punti e quindi hanno un enorme margine, ma per il resto la diretta finale a squadre ginnastica artistica donne vede una grande lotta per il podio nella quale l’Italia può giocarsela innanzitutto con Cina e Brasile, ma anche con il Giappone, sia pure un po’ meno brillante in qualificazione. Canada, Gran Bretagna e Romania completano il quadro delle otto partecipanti e in teoria hanno minori ambizioni, ma tutto si deciderà nel sempre meraviglioso spettacolo della diretta finale a squadre ginnastica artistica donne alle Olimpiadi Parigi 2024.

FINALE GINNASTICA ARTISTICA A SQUADRE DONNE DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Evento di enorme fascino ma anche molto lungo, la diretta tv finale a squadre ginnastica artistica femminile avrà ampia copertura anche in chiaro, magari però più su Rai Sport e invece su Rai Due per le fasi salienti, mentre sito e app di Rai Play garantiranno la diretta streaming video finale a squadre ginnastica artistica femminile. Se siete abbonati, avrete naturalmente a disposizione anche i canali di Eurosport e lo streaming integrale di tutti i Giochi Olimpici offerto dalla piattaforma Discovery Plus. CLICCA QUI PER LA DIRETTA FINALE A SQUADRE GINNASTICA ARTISTICA IN STREAMING VIDEO RAIPLAY

DIRETTA FINALE A SQUADRE GINNASTICA ARTISTICA DONNE STREAMING: IL CONTESTO

Le prospettive sono quindi decisamente intriganti per la diretta finale a squadre ginnastica artistica donne con l’Italia grande protagonista alle Olimpiadi Parigi 2024. Volendo esaminare i risultati delle qualificazioni, il nostro migliore attrezzo erano state le parallele asimmetriche con 43.198 punti, poi ecco per le Fate 41.632 punti al volteggio, 41.198 punti alla sbarra e 40.833 punti al corpo libero. Gli Usa sono stati dominanti praticamente in tutti gli attrezzi della ginnastica artistica femminile e quindi si meritano il ruolo di favorite assolute, poi sarà bagarre.

Ad esempio la Cina ha forza notevole nelle parallele e alla trave, ma ha convinto meno al corpo libero e soprattutto al volteggio, dove l’Italia ha ottenuto addirittura un punto e mezzo in più del colosso asiatico. Molto solido anche il Brasile, se nessuno si inserisse da dietro (ricordando che si riparte da zero) potrebbero essere in tre Nazioni per due gradini del podio. Di certo ci divertiremo e avremo tante emozioni con l’Italia di Manila Esposito, Alice D’Amato, Angela Andreoli, Giorgia Villa ed Elisa Iorio nella diretta finale a squadre ginnastica artistica donne alle Olimpiadi Parigi 2024.