Chi sono Cameron, Carys e Dylan, i figli di Michael Douglas/ Carriere e vita privata

Cameron Douglas: il primo figlio di Michael Douglas segue la scia del padre

La vita di Michael Douglas, noto attore statunitense, non è stata ricca solo dal punto di vista della carriera ma anche dal punto di vista sentimentale. Il suo primo matrimonio risale al 1977 con Diandra Luker, unione dalla quale è nato il primo figlio dell’attore, Cameron Douglas. Dopo la separazione nel ’95, Michael Douglas è oggi legato da oltre vent’anni a Catherine Zeta-Jone, con la quale ha avuto altri due figli: Dylan Michael, nato nel 2000, e Carys, nata nel 2003.

Il primogenito di Michael Douglas, Cameron, ha attualmente 42 anni ed è dunque il più grande dal punto di vista anagrafico dei figli dell’attore statunitense. Sulla scia paterna è attivo nella scena recitativa hollywoodiana, anche con discreto successo. La sua prima apparizione sul grande schermo risale al 2003, per la pellicola Vizio di famiglia. Dal suo debutto ha poi accumulato diverse presenze tra serie tv e film dalla discreta risonanza, come in The Runner nel 2021. Per quanto concerne la vita privata è legato dal 2016 a Viviane Thibes con la quale ha avuto due figli.

Dylan e Carys: cosa fanno oggi i figli di Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones

Dal matrimonio tra Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones sono nati due figli, Dylan e Carys, a distanza di 3 anni l’uno dall’altro. Il più grande dei due nonostante la giovane età – 21 anni – ha già intrapreso con successo la carriera nel mondo della recitazione, seppur ancora con ruoli secondari o comunque in progetti con poca risonanza. Non sono note informazioni in riferimento alla vita sentimentale di Dylan Douglas nonostante sia particolarmente attivo sui social, specie su Instagram.

La figlia più piccola di Michael Douglas, Carys Zeta Douglas, vista la giovane età ha da poco iniziato a muovere i primi passi nella carriera professionale anche se non proprio sulla scia dei genitori. Piuttosto che nell’ambito attoriale, la giovane figlia d’arte sta avendo un discreto successo nell’ambito della moda. La sua strada nel settore è iniziata a soli 15 anni grazie al progetto City and Country. Anche lei come il fratello più grande è particolarmente attiva sui social ma vista la giovane età è ancora ben lontana da gossip e situazioni legate alla vita sentimentale.











