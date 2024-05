Chi sono Carlotta e Erika D’Amico, Io Canto Family 2024/ Grinta da vendere sulle orme di Loredana Bertè

Carlotta e Erika D’Amico tornano a Io Canto Family, dopo aver incantato il pubblico di Canale 5 nella prima puntata in onda lunedì scorso. Con le loro voci hanno lasciato il segno, mamma e figlia hanno dimostrato grandi capacità canore ma anche personalità e coraggio per le scelte intraprese. Sulle note del brano “Pazza”, successo sanremese di Loredana Bertè, Erika e Carlotta hanno regalato grandi emozioni ai telespettatori, per poi confermarsi insieme alla coach Mietta con la canzone di Noemi, l’Amore si Odia.

Da vicino nessuno è normale, 2a puntata/ Diretta e ospiti: da Angelina Mango a Cecilia Rodriguez e Moser

Alla fine Carlotta e Erika D’Amico sono arrivate al quarto posto in classifica e la loro avventura televisiva infatti prosegue questa sera con una nuova esibizione. “Quando mi hanno preso sono scoppiata a piangere”, ha raccontato Carlotta D’Amico al debutto, di fronte a Michelle Hunziker, prima di tramutare le sue emozioni in energia sul palco. Lo stesso ha fatto mamma Erika, che tra le altre cose ha condiviso la sua storia con gli spettatori, ma anche l’amore per la figlia Carlotta per la quale si dice disposta a tutto, anche a cantare davanti a milioni di persone.

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 28 maggio 2024/ Alberto contro Clara, drastica decisione di Raffaele

Carlotta e Erika D’Amico, il sogno continua a Io Canto Family. E in futuro la piccola cantante…

Ai più attenti non sarà sfuggito il fatto che Carlotta D’Amico non è nuova al mondo della musica e dello spettacolo. La giovane concorrente, infatti, vanta già un Sanremo Fashion Music, vinto all’età di otto anni. La messinese sogna di calcare il vero palco dell’Ariston in futuro, nel frattempo si gode la prima serata di Canale 5, dove ancora una volta è chiamata ad esibirsi insieme a mamma Erika.

Chissà se a Io Canto Family porterà, questa sera o nelle prossime puntate, un brano a lei molto caro e in un certo senso fortunato, “Se telefonando” di Mina, dato che fu proprio con quel pezzo che vinse Sanremo Fashion Music.

Uomini e Donne, Ursula Bennardo contro Sossio Aruta: "Ho un divieto su mia figlia Bianca"/ Accuse choc

© RIPRODUZIONE RISERVATA