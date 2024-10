Scambio concorrenti Grande Fratello 2024 Gran Hermano, chi va in Spagna Yulia Bruschi e Javier Martinez?

Scambio di concorrenti tra Grande Fratello 2024 e Gran Hermano, i due reality nati dalla versione originale Big Brother si cimenteranno in un interessante esperimento: lo scambio di concorrenti. Nel corso della puntata andata in onda ieri sera su Tele Cinco il conduttore Ion Aramendi ha rivelato che sarà Maica Benedicto ad entrare al Grande Fratello 2024 ma invece chi sono i concorrenti del Grande Fratello 2024 che andranno in Spagna? Al momento manca l’ufficialità che si avrà in diretta.

Alfonso Signorini, infatti, nella puntata di questa sera del Grande Fratello 2024, 21 ottobre 2024, annuncerà ufficialmente chi sono i concorrenti che parteciperanno al Gran Hermano. Tuttavia stando ad alcune voci provenienti proprio dalla Spagna sembra che Yulia Bruschi e Javier Martinez sarebbero vicini ad approdare al Gran Hermano. Infatti Tendencias de España ha rivelato: “Esclusiva! Yulia e Javier saranno i concorrenti del Grande Fratello che verranno in Spagna. La cubana e l’argentino arriveranno a Guadalix nelle prossime ore” Saranno davvero l’influencer ed il pallavolista a varcare la porta rossa del reality iberico?

Yulia Bruschi e Javier Martinez vanno al Gran Hermano? Maica Benedicto arriva al Grande Fratello 2024

Ed in attesa di scoprire con certezza dalla voce di Alfonso Signorini se davvero Yulia Bruschi e Yavier Martinez andranno al Gran Hermano, è già certo che al Grande Fratello 2024 arriverà Maica Benedicto. E stando a quanto riporta IsaeChia sembra proprio che i concorrenti sanno già dell’arrivo della concorrente della versione spagnola. A tra tutti la reazione di Lorenzo Spolverato non è passata inosservata, su X gira un video in cui il concorrente esclama: “Siamo pronti ad accoglierla, se è una topa siamo noi!” Parole che hanno fatto indignare e non poco il popolo del web giudicate inopportune e offensive. Altri invece lo hanno criticato perché a questo punto sembra venir meno il suo interesse per Shaila Gatta.