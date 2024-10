Helena Prestes contro Amanda Lecciso al Grande Fratello 2024: “Sei falsa“

Permangono le tensioni tra Helena Prestes e Amanda Lecciso nella Casa del Grande Fratello 2024, scaturite dopo l’avvicinamento di Amanda a Lorenzo e dopo le ultime nomination. Le due coinquiline arrivano allo scontro nella puntata di questa sera, e di mezzo ci sarebbe una presunta gelosia di Helena nei confronti di Amanda, come confermato da Lorenzo: “Un po’ di gelosia è uscita e ho pensato fosse un po’ gelosa di Amanda, ma con lei c’è una forte amicizia e punto“.

La modella brasiliana però nega di essere gelosa della Lecciso e, anzi, si scaglia contro di lei per essere stata definita instabile in seguito alle ultime nomination: “Sei falsa, perché ti sei avvicinata a me tutta carina… chi sei veramente? Perché mi chiami instabile?“. Amanda, ricordandole di essere stata da lei nominata quando invece le aveva promesso che non lo avrebbe mai fatto, torna ad accusarla di instabilità: “Per me sei instabile, lo ribadisco. Abbiamo discusso, mi hai chiesto scusa e hai detto: ‘Io avevo deciso di nominarti, ma ho sbagliato e ti chiedo scusa, non lo farò’. Dopodiché mi hai nominata: per me questa è instabilità“.

Helena attacca Amanda, lei ribatte: duro scontro in diretta

Helena Prestes tuttavia si difende dalle accuse di Amanda Lecciso al Grande Fratello 2024: per lei non si tratta di instabilità, ma di un cambiamento di pensiero sulla coinquilina dopo alcuni suoi comportamenti, uno su tutti l’avvicinamento a Lorenzo Spolverato. “Io ho subito capito quello che ho capito e ho deciso quello che ho deciso: è la mia decisione, tu non mi porti fiducia. Non mi fido di te!“, sbotta la modella brasiliana contro Amanda.

Poi, riferendosi sempre alla Lecciso, ribatte: “Ho avuto un’idea di lei ma poi ho cambiato idea: è quella che viene con il sorrisino, ma a me questo atteggiamento non piace“. Amanda però nega tutto e conferma: “Con Lorenzo non parlavamo di te né di Shaila“. Aver inserito Lorenzo nelle loro discussioni, tuttavia, è da parte di Helena sinonimo di scorrettezza e torna ad accusare la compagna di viaggio: “Hai giocato basso a mettere Lorenzo in mezzo“.

