Tutto su Diego e Sabrina del trono over di Uomini e Donne

Se Sabrina è arrivata nel parterre del trono over nella scorsa stagione di Uomini e Donne, Diego è arrivato in trasmissione nella stagione in corso e tra le varie dame che hanno attirato le sue attenzioni c’è anche Sabrina con cui è iniziata una frequentazione che ha portato anche ad incontri intimi. Sabrina, non interessata a nessun altro uomo, era pronta a concedere l’esclusiva a Diego, ma di fronte alla volontà di quest’ultimo di non chiudere le porte alla conoscenza di altre donne, ha deciso di fare un passo indienro.

Sentendosi sentimentalmente coinvolta, Sabrina aveva deciso di chiudere la frequentazione per poi ricominciare nuovamente ad uscirci. Sabrina e Diego, così, avevano ricominciato a frequentarsi senza avere alcun contatto intimo per capire se la storia potesse andare avanti al di là di un’attrazione fisica. Oggi, però, è arrivato il colpo di scena.

Diego e Sabrina chiudono a Uomini e Donne

Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 21 gennaio 2025, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Diego e Sabrina. La dama spiega di aver deciso di chiudere nuovamente il rapporto per poi essere sorpresa dallo stesso cavaliere. Sabrina, infatti, svela di aver ricevuto una telefonata in cui Diego le chiedeva di non chiudere e di continuare a frequentarsi.

Un racconto che spiazza anche Cristina, un’altra dama del parterre con cui Diego sta uscendo e con la quale sembrava ci fossero le premesse per un rapporto continuativo. Cristina, da parte sua, non ha ancora concesso l’esclusiva a Diego frequentando altre persone. Tra Diego e Sabrina, dunque, il rapporto non prosegue e chiudono definitivamente il rapporto dopo vari alti e bassi.

