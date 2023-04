Chi sono Elaina Coker e Nicols, moglie e figlio di J-Ax/ Carriera e curiosità

Elaina Coker, moglie di J-Ax; dalla carriera da top model al matrimonio con il rapper nel 2007

Prima con gli Articoli 31 e poi da solista, J-Ax è senza dubbio tra i rapper della vecchia scuola che più di altri è riuscito a mutare e reinventarsi in funzione di un successo più che meritato. La sua carriera vanta numeri incredibili, dalle vendite ai concerti, abbracciando i mutamenti del gusto dei giovani senza mai dimenticare l’importanza degli inguaribili nostalgici. Se sulla carriera di J-ax le notizie sono ben note – grazie anche alle numerose partecipazioni televisive degli ultimi anni – non molti sono a conoscenza di curiosità e dettagli legati alla donna che lo accompagna dal punto di vista sentimentale, Elaina Coker.

Il rapporto tra J-Ax ed Elaina Coker pare sia iniziato nella prima parte degli anni 2000, suggellato da un matrimonio vissuto in totale segretezza nel 2007. L’intimità della celebrazione nuziale si riflette anche negli anni a seguire; nonostante entrambi vantino profili social molto seguiti solo di rado usano condividere contenuti che li ritraggono insieme. Per entrambi vige in maniera evidente la voglia di evitare le spirali dell’interesse mediatico e delle chiacchiere di gossip.

Elaina Coker e J-Ax, un amore suggellato dalla nascita del piccolo Nicolas nel 2017

Dopo 15 anni di matrimonio il rapporto tra J-Ax ed Elaina Coker non sembra aver accusato battute d’arresto, anzi; nel 2017 è arrivato anche il loro primo figlio, Nicolas Aleotti. La notizia della gravidanza fu annunciata proprio dal rapper tramite i propri profili social, evitando che il lieto evento fosse anticipato dalle indiscrezioni di cronaca rosa. Vista la giovane età, sul piccolo non sussistono informazioni; è chiaro che stia seguendo in tranquillità e con l’amore dei genitori i suoi primi passi nel mondo dello studio.

Per quanto concerne la vita privata di Elaina Coker – moglie di J-Ax, sussistono diverse informazioni seppur frammentarie. Originaria della Florida e quindi statunitense, vanta una florida carriera come modella sia in Italia che nel suo Paese d’origine. L’incontro con il rapper pare che coincida proprio con i primi mesi di soggiorno in Italia dopo aver lasciato gli Stati Uniti d’America. A dispetto della sua attività professionale, con annesse ambizioni, non ha mai preso parte alla vita mondana e coltiva la sua quotidianità sia sentimentale che professionale centellinando anche l’utilizzo dei social.











