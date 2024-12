Figli Veronica Peparini: sono 4 i figli della ex coreografa e prof di ballo della scuola di Amici di Maria De Filippi. Daniele ed Olivia sono nati dalla lunga storia d’amore con il ballerino Fabrizio Prolli. Penelope e Ginevra, invece, sono le due gemelline nate dalla relazione con il compagno Andreas Muller conosciuto proprio nella scuola più famosa d’Italia “Sono Mamma di 4 figli ed è una gioia immensa per me” – ha detto la Peparini poco dopo la nascita delle gemelle.

Non solo, la ex concorrente de La Talpa ha inviato un messaggio a tutte le donne che sognano una gravidanza. “Spero di poter dare forza e coraggio, di essere di esempio e speranza per tante donne” – ha detto la Peparini. Una gioia immensa per la coreografa che ha ringraziato la vita e tutte le persone che sono state accanto a lei e al compagno Andreas Muller.

Figli Veronica Peparini: “la vita mi ha dato davvero tanto”

“Mai avrei pensato che la vita mi potesse dare tanto e mai avrei pensato che sarei stata così coraggiosa e forte”. Con queste parole Veronica Peparini ha parlato delle sue quattro gravidanze. 4 bellissimi figli che l’hanno reso la donna più felice del mondo e con cui ha creato una grande famiglia allargata, visto che i bambini sono nati da due relazioni differenti. La nascita delle gemelline Penelope e Ginevra è stata accolta benissimo anche dai figli Daniele ed Oliva nati dalla precedente relazione. Una bella famiglia allargata come ha confermato anche il compagno Andreas Muller: “non c’è mai stata così tanta armonia fra noi in casa”.

Infine proprio la ballerina e coreografa ha confessato come la nascita delle due gemelline sia stato davvero un regalo della vita: “è stata una scoperta!”. Non solo, la Peparini ha raccontato che la presenza di due gemelline dentro casa è stato qualcosa di davvero speciale ed inimmaginabile!