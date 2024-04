Chi sono Giuseppe e Giovanna, The Voice Generations/ Dopo Arisa conquisteranno anche il pubblico di Rai1?

Giuseppe e Giovanna conquistano Arisa con “Meraviglioso amore mio” a The Voice Generations

Giuseppe e Giovanna sono tra i protagonisti di The Voice Generations, spin-off di The Voice, dove a sfidarsi sono gruppi di cantanti di generazioni differenti costituiti da famiglie, amici, colleghi. Mamma e figlio durante la prima puntata hanno conquistato immediatamente Arisa e non solo! Saranno loro i vincitori? Il cantante siciliano, dopo l’esperienza di X Factor, ha deciso di rimettersi in gioco presentandosi con la mamma Giovanna. I due hanno cantato il brano “Meraviglioso amore mio” di Arisa; un’emozionante interpretazione che ha commosso la stessa cantante, ma anche il pubblico che si è alzato in piedi per una standing ovation. Prima di scegliere il team di riferimento, Roccuzzo e Giovanna hanno duettato proprio con Arisa sulle note de “Il mio canto Libero” di Lucio Battisti conquistando nuovamente la platea.

Alla fine, Roccuzzo e Giovanna hanno dovuto scegliere tra Team Loredana Bertè e Team Arisa. Alla fine a spuntarla è stata proprio Arisa!

Giuseppe Roccuzzo da X Factor a The Voice Generations con mamma Giovanna

Giuseppe Roccuzzo, conosciuto dal pubblico di X Factor dove ha partecipato nell’edizione 2020, nonostante la stroncatura di Emma Marrone continua a cantare. A distanza di quattro anni ha pensato bene di partecipare con la mamma Giovanna nella prima edizione di The Voice Generations facendo colpo. Proprio il giovane parlando del rapporto con la mamma ha detto: “io e mia mamma siamo distanti, io vivo in uno dei comuni più a nord d’Italia e lei in uno dei comuni più a sud d’Italia, ma i nostri cuori sono uniti”. Parole che hanno emozionato Arisa: “che grande onore. Avete scelto questa cosa per dividere in due il mio cuore. Siete stati così intensi e quindi per me è un regalo enorme. Vi ringrazio!“.

La passione per la musica è iniziata in giovane età per Roccuzzo che a La Repubblica tempo fa disse: “quando da adolescente ho iniziato a cantare, non ho avuto la possibilità economica di studiare canto. Appena ho avuto la possibilità di mettere da parte un gruzzoletto ho preso due o tre lezioni, ma già alla prima l’insegnante mi disse che il mio timbro era molto sporco per capire da cosa derivasse questo ‘inquinamento acustico’ che lei notava. E facendo i controlli, i medici mi dissero che la corda vocale destra ha due solchi che mi rendevano la voce molto graffiata e molto debole e mi consigliarono di smettere di cantare perché non rientravo nei canoni di una voce limpida. Ma facendo nuovi controlli, altri medici mi dissero che questo ‘difetto’ è in realtà è una fortuna che mi distingue da una grande massa di persone: solo una persona ogni 100 milioni ha questa particolarità che rende la sua voce unica”.

